Lebenshilfe: Doris Löwe nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzende

Verden - Von Volkmar Koy. Es ist schon fast atemberaubend, wie sich die Lebenshilfe in den vergangenen 25 Jahren entwickelt hat. Diese Vielfalt mit heute mehr als 400 Mitarbeitern trägt an vorderer Stelle einen Namen: Doris Löwe. Sie trat für die Wiederwahl zum Aufsichtsrat nun nicht mehr an. Nachfolgerin ist Birgit Ritz.

Diese Fakten sind die eine Seite der Medaille, die andere die oft genug vor der Öffentlichkeit verborgene zeitintensive Arbeit. Doris Löwe brachte es im Gespräch mit dieser Zeitung auf den Punkt: „Wenn man aufhört, merkt man erst, wie groß die Lücke ist.“ Die ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende und die Lebenshilfe waren über ein Vierteljahrhundert untrennbar miteinander verbunden.

Angefangen hatte alles im Jahr 1992. Auf der Jahreshauptversammlung der Verdener Einrichtung wurde Doris Löwe, die zuvor bereits in anderen Lebenshilfen gearbeitet hatte, erstmalig in den Vorstand des Elternvereins gewählt. Drei Dinge waren ihr damals wie heute wichtig: Kontinuität, auch in turbulenten Zeiten, die aktive Beteiligung behinderter Menschen und ihrer Angehörigen in die Vereinsarbeit und schließlich, sich selbst nicht zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.

„Das Leben ist kein Ponyhof“, musste Doris Löwe immer wieder feststellen, erst recht, als sie vor 25 Jahren in den Aufsichtsrat und vor 16 Jahren als Vorsitzende gewählt worden war. Zu den Highlights zählte in dieser Zeit der Gewinn der Goldmedaillen bei den Special Olympics. Jetzt aber sei der Zeitpunkt des Abschieds gekommen. Doris Löwe in ihrer unnachahmlichen Art: „Die jungen Eltern dürfen nicht denken, ich sei senil, wenn ich an meinem Posten festhalte. Das wäre für mich der Horror.“

Also trat die musikbegeisterte Lebenshilfe-Funktionärin („Gustav Peter Wöhler neulich in der Stadthalle. Das war absolute Spitze“) den Rückzug an. Und hatte mit Birgit Ritz gleich eine Nachfolgerin zur Hand. Übrigens, auch keine Unbekannte, ist die aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Klein Sehlingen (Gemeinde Kirchlinteln) stammende Frau doch auch schon seit zehn Jahren Mitglied im Aufsichtsrat. Vor 23 Jahren kam sie zum erstenmal mit der Frühförderung der Lebenshilfe für ihre Tochter in Kontakt. Und der riss nicht mehr ab.

Sie habe Menschen gespürt, die ihr zur Seite gestanden haben. „Das war eine große Erleichterung“, sagte Birgit Ritz rückblickend. Was dazu führte, dass sie sich bei der Lebenshilfe einbringen wollte und folglich in die Elternarbeit gegangen ist. Ihre Tochter besuchte eine Kooperationsklasse in Bendingbostel, was letztendlich dazu führte, dass sie sich in der Vorstandsarbeit der Lebenshilfe engagierte. Die Institution sei mittlerweile ein Teil ihrer Familie geworden. Der nächste Schritt an die Spitze des Aufsichtsrates nach dem Ausscheiden von Doris Löwe war folglich vorgezeichnet. Sie wurde für die nächsten drei Jahre gewählt, ein Zyklus, der bei der Lebenshilfe vorgegeben ist. Regelmäßige Sitzungen sorgen naturgemäß für eine Einschränkung der Freizeit. „Das habe ich Zuhause abgeklärt“, lachte Birgit Ritz. Und Doris Löwe hat mit ihrer Liebe zum Weben eine ganze neue Beschäftigung entdeckt....