Lebenshilfe kritisiert Bürokratie

Verden - Von Christel Niemann. Auch die Lebenshilfe im Landkreis Verden hat sich auf den Corona-Virus vorbereitet: In einem innerbetrieblichen Pandemieplan sind Details festgelegt. Er reicht von Informationen zur aktuellen Lage auf Aushängen in den Einrichtungen, einem Händewaschprogramm mit den Kindern bis zur Schließung einer Einrichtung. Das ist der Worst Case. Das stellte die pädagogische Leiterin, Dr. Eva Berns, zu Beginn eines Pressefrühstücks klar. Zum ersten Mal hatten Leitung und Vorstand der Organisation in das Verwaltungsgebäude der Lebenshilfe Am Allerufer eingeladen, und eigentlich sollte es um die Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) gehen.

Sie ist zum Jahresbeginn in Kraft getreten und bringt die Änderung vieler Leistungen für Menschen mit Behinderung mit sich. „Das Gesetz beschäftigt uns derzeit sehr“, sagte Berns. Denn obwohl das BTHG inhaltlich den Leitgedanken der Lebenshilfe spiegele, werde es ihr in der Praxis nicht wirklich gerecht. Berns kritisiert, dass hier ein Bürokratie-Dschungel für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen entstanden sei. Aus Sicht eines Betroffenen konnte Torsten Pickert das ohne Einschränkung bestätigen.

Knackpunkt sei das Beni-Verfahren. Die umfangreiche Bedarfsermittlung in Schriftform könne vermutlich kein Mensch mit Lernschwierigkeiten selbstständig leisten. Denn nur wenn zuvor ein Hilfebedarf festgestellt werde, würden auch die Leistungen bewilligt. Berns: „Das betrifft Familien die mit ihren Kindern das Beni-Verfahren durchlaufen ebenso wie Erwachsene mit Behinderungen.“ Pickert: „Ich habe ein abgeschlossenes Studium und hatte beim Ausfüllen teils meine Mühe.“ Inzwischen habe man an der Uni Hannover zwar einen entsprechenden Leitfaden in sogenannter Leichter Sprache erstellt, aber ob er den gewünschten Effekt habe, bleibe abzuwarten.

Berns kam auch auf die Fachkräftegewinnung und die Bindung der Mitarbeiter zu sprechen, Themen, die für einen Verein mit fast 440 Beschäftigten und vielen ehrenamtlichen Helfern existentiell sind. Die Lösung erhofft er sich durch gutes Betriebsklima, Fortbildungsmöglichkeiten, die Vereinbarkeit von Familie- und Beruf sowie mit Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten der vornehmlich weiblich Beschäftigten.

Von einer dynamischen Entwicklung im Elementarbereich berichtete Geschäftsführerin Antje Jordan. „Wir stellen uns dem, obwohl es uns im Hinblick auf den Fachkräftemangel vor große Herausforderungen stellt“, betonte Jordan. Sie verwies auf die Eröffnung einer Krippe mit 15 Plätzen in Blender im August vergangenen Jahres und auf die Erweiterung des Kinderhauses Eitze um eine Gruppe mit zehn Plätzen für Drei- bis Sechsjährige.

Jordan hat noch weitere Projekte auf dem Plan. So werde das Kompetenzzentrum Achim-Bierden um 50 Kindergartenplätze erweitert. Dort sollen in Zusammenarbeit der Stadt Achim und des Mitarbeiterteams der Lebenshilfe zwei weitere Kindergartengruppen für über Dreijährige entstehen.

Untergebracht würden die beiden Gruppen in den jetzigen Hortgruppen, die wiederum in Mobilräume auf das benachbarte Schulgelände umziehen würden. Jordan: „Die Stadt Achim reagiert damit auf den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen.“

Der Neubau der Kita Holzbaden ist ein weiteres Großprojekt. Aktuell werde am Raumkonzept der neuen Kita gefeilt, die im Sommer 2021 „ans Netz“ gehen soll. Anlass des Neubauvorhabens seien die steigenden Schülerzahlen in der Lebenshilfe-Kita Paletti, die aus den Räumen der Grundschule Baden raus muss. Jordan: „Als Ersatz übernehmen wir die Trägerschaft der Kita Holzbaden, und es kommen zu den aktuellen zwei Gruppen drei weitere, eine Krippe, zwei Regelgruppen, hinzu.“ So würden 65 neue Plätze entstehen.

Dann verwies Berns noch auf ein spannendes Projekt und auf die Frage, wo die Lebenshilfe 2020 stehen soll? Intern werde bereits an einem Zukunftskonzept gesarbeitet, in dem die Partizipation, also die Teilhabe aller beteiligten, von großer Bedeutung sei.

Für die Lebenshilfe-Rocknacht am Sonnabend, 9. Mai, rührten die Pressesprecher Torsten Pickert und Christoph Bisewski schon einmal die Werbetrommel. „Die Hütte wird voll“, erwartet das Duo. Welche Band spielt wollten sie nicht verraten: „Es ist zwar noch nichts unterschrieben, aber ich bin sicher, dass es bei freiem Eintritt so richtig kracht.“

Torsten Pickert selbst wird noch einmal zu einer Lesung laden: für Dienstag, 5. Mai im Verdener Rathaussaal. Im Herbst sei schließlich Cine City Verden ein Kinoevent geplant. „Wir tun alles, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ihren Angehörigen gute Angebote erhalten, zufrieden sind, und dass Teilhabe entsteht“, so Berns abschließend.