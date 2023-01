Verdener „Kleinstadt-Rave“: „Lebensgefühl einer Generation“ als Buch

+ © Privat Früher ein Verdener, heute ein Hamburger Jung: Autor Derek D. Linsch. © Privat

Verden – Als er in Verden lebte, hieß er noch Dirk Schendel. In Hamburg, wo er seit mehr als 20 Jahren wohnt und arbeitet, kennt man den 42-jährigen Musiker auch unter seinem Künstlernamen Derek D. Linsch. Als solcher schrieb er jetzt sein erstes Buch „Kleinstadt-Rave“, einen Roman über eine Jugend in Zeiten des Techno. Aber nicht in einer der Metropolen, sondern im ländlichen Niedersachsen. Das Interview mit Linsch führte VAZ-Redakteurin Katrin Preuß.

Dabei verhehlt der Autor, Jahrgang 1979, nicht, dass es durchaus Parallelen gibt zwischen seinem Lebenslauf und dem, was seinem Protagonisten Tilmann Schrader widerfährt. Nach Rock und dem Seattle-Grunge der frühen Neunzigerjahre sei er 1996 auf der Kreuzung seines Lebens in die Technoszene abgebogen, bis er Ende 1999 durch zu hohe Geschwindigkeit fast aus der Kurve flog.

Seitdem ist Hamburg seine Heimat und musikalisch ist er zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Als Sänger und Gitarrist in diversen Rockbands bespielte er sämtliche Bühnen in Hamburg und viele im Rest der Republik. Die Idee, über Techno zu schreiben, habe er dabei immer im Hinterkopf gehabt.

„Alter! Darüber müssen wir irgendwann mal ein Buch schreiben!“, diesen Satz habe doch fast jeder einmal mit Freunden gesagt und/oder gehört. „So auch ich“, sagt Linsch. „An fast jedem Wochenende in den Neunzigern, nach jeder Party, auf jedem Chillout.“ Die Idee, einen Roman zu schreiben, der „in dieser aufregenden und für viele von uns prägenden Zeit spielt“, sei über 20 Jahre in seinem Kopf gereift.

Literatur aus dieser Zeit gibt es schon. „Die meisten Geschichten spielen in Berlin, in den großen Städten und bei den großen Events“, wendet der Autor ein. Doch abseits davon waren es die kleinen Clubs, in denen wir ein zu Hause fanden, in denen wir großartige Momente und furchtbare Tragödien erlebten“, so der Autor. Darüber sei, seiner Meinung nach, zu wenig geschrieben geschrieben worden. „Darum gibt es ,Kleinstadt-Rave’.“

Linsch vergleicht sein Buch mit einem Rausch. Es sei „eine emotionale und packende Zeitreise in die Techno- und Drogenszene der 90-Jahre. Ein authentischer Coming-of-Age-Roman zwischen Rausch, Liebe und echter Freundschaft.“

Wie viel von Ihnen steckt in Tilmann Schrader? Linsch: „Ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen“, sagte der Comedian Felix Lobrecht auf so eine ähnliche Frage zu seinem Roman „Sonne und Beton“. Auch wenn „Kleinstadt-Rave“ nicht „meine“ Geschichte, also keine Autobiographie ist, würde ich es so ähnlich auch beantworten. Storys, Anekdoten, Erlebtes oder aus erster Hand Geschildertes war in rauen Mengen vorhanden, als ich die Geschichte geschrieben habe. Es steckt allerdings auch viel Fantasie und Fiktion in der Story – aber auch das speist sich ja manchmal aus Erfahrungen, die man gemacht hat. Einige Szenen sind vielleicht auch mir so oder so ähnlich passiert. Welche das sind, werde ich vielleicht irgendwann mal verraten.

Die Geschichte spielt in den 90ern, der Hochzeit des Techno. Wie wichtig ist dieser Musikstil für die Handlung? Was ist das Interessante, das Reizvolle gerade daran? Linsch: Techno und der damit verbundene Lifestyle spielen in meinem Roman eine entscheidende Rolle. Wir sind die Überlebenden einer Zeit, die mit dem Mauerfall in Berlin zu einer bunten Explosion geführt und eine Revolution in die Welt getragen hat. Dieses Lebensgefühl einer ganzen Generation wollte ich in einer Geschichte konservieren – über das Erwachsenwerden, über Techno, Abenteuer, Rausch, Liebe und Freundschaft im bunten Winkel der 90er-Jahre. Genau wie Millionen von Menschen in den Neunzigern Teil der Technokultur waren, deren jährliche Highlights in Berlin, Dortmund oder Hamburg sie nie vergessen werden. Doch abseits der großen Städte und Events waren es die kleinen Clubs, in denen sie ein Zuhause fanden – in denen sie großartige Momente und entsetzliche Tragödien erlebten. Wie an vielen anderen Orten auf dem gesamten Planeten haben sie dort ihre eigene Parallelwelt erschaffen. Verbunden durch ein gemeinsames Lebensgefühl und den Soundtrack ihrer Zeit: ihren Kleinstadt-Rave. Tilmann war einer von ihnen – „Kleinstadt-Rave“ ist seine Geschichte.

Hätte dieselbe Geschichte beispielsweise auch aus der Rock’n’Roll- oder Punk-Perspektive erzählt werden können? Linsch: „Kleinstadt-Rave“ ist auch ein „klassischer“ Coming-of-Age-Roman, wo der Protagonist in der Regel an der Schwelle zum Erwachsensein steht und mit den in der Lebensphase typischen Hindernissen zu kämpfen hat. Das sind beispielsweise: Finden der eigenen Identität, Freundschaft und Zugehörigkeit, Liebe und Abenteuer. Diese Themen kann man an anderer Stelle auch im Kontext anderer Subkulturen wie beispielsweise Punk lesen, zum Beispiel in „Krach“ von Tijan Sila. In „Kleinstadt-Rave“ sind diese Themen in das Lebensgefühl und die Einzigartigkeit der 90er- Technoszene eingebettet – mit allem, was damals dazugehörte...

Sie haben zu Ihrem Buch sechs Songs geschrieben. Die kann der Leser wie und wo hören? Linsch: Aktuell kann man diese auf meiner Website unter Soundtrack hören. Zwei davon spiele ich in der Regel auch Live bei meinen Leseshows!

Und wann kommen Sie in die alte Heimat, um Ihr Buch hier vorzustellen? Linsch: Gute Frage! Ich suche noch nach einer geeigneten Location. Ich nenne es ja Leseshow, also eine Mischung aus Lesung, Livemusik und musikalischen Entertainment. Darf also gern etwas Club- oder Bar-Atmosphäre haben – natürlich bestuhlt. Ich bin um jeden Vorschlag dankbar – dann komme ich gern noch in diesem Quartal vorbei.

Weitere Infos unter auf https://dereklinsch.de.