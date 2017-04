Verden - „Kunst kennt keine Behinderung“. Dieser griffige Slogan, der aus einer Kampagne der „Aktion Mensch“ stammt, trifft auch auf die Kunstausstellung in der Kontakt- und Beratungsstelle der Lebenshilfe Rotenburg-Verden zu. Am Wochenende wurde die Ausstellung „Lebensträume“ mit Bildern von Thomas Amling in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle, Georgstraße 4, in Verden eröffnet.

Das Echo auf die Ausstellung war gut und die Stimmung unter den zahlreichen Gästen der Vernissage entsprechend. Dutzende Bilder hat Amling in den vergangenen drei Jahren gemalt und sich dabei im Rahmen seiner künstlerischen Möglichkeiten sowohl mit seinen, durch eine schwere Erkrankung ausgelösten, Ängsten als auch mit seinen Träumen auseinandergesetzt. Das Malen, beschreibt er, habe ihn durch diese schwierige Zeit getragen, es habe ihm neue Möglichkeiten eröffnet, seine Emotionen zu zeigen, und er sei dem Malen darum treu geblieben.

+ Mehrmals oder länger hinschauen. © Niemann

„Was ist im Leben wichtig? Welche Sehnsüchte und Wünsche gibt es? Was möchte ich vor meinem Tod noch erleben? Diese und noch viele weitere Fragen beschäftigen den 43-Jährigen, der versucht, sie in seinen Bunt- und Bleitstiftzeichnungen zu beantworten. Außerdem hat Amling einige Bilder seiner Familie oder Freunden gewidmet. Etwa die Bunststiftzeichnung, in der er seine Schwester Petra nach seinen ganz eigenen Vorstellungen interpretiert. Oder die Zeichnung von seiner Mutter vor ihrer schweren Erkrankung.

Einfach nur so an den Bildern vorbeischlendern, ist nicht empfehlenswert, da sich dem Betrachter ihre Sprach- und Ausdruckskraft erst nach längerem oder mehrmaligem Hinschauen erschließt.

Die Ausstellung „Lebensträume“ kann noch bis Montag, 15. Mai, und zwar dienstags und donnerstags, 9 bis 12 Uhr, freitags und während des Wochenendcafés, 15 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Individuelle Termine sind nach telefonischer Vereinbarung mit Kerstin Wilmer unter Telefon 04231/72098-14/-15 möglich. - nie