Landkreis Verden baut Lazarette für Patienten mit leichtem Corona-Verlauf auf

Einrichtungen am Kreishaus, an der BBS und in Uphusen

+ © THW Verden/Köhler Einsatzkräfte und Aufbauhelfer vom THW Verden, der Kreisstraßenmeisterei und der Arbeit im Landkreis Verden (ALV) rüsten die BBS-Sporthallen zu Behelfs-Lazaretten um. © THW Verden/Köhler

Verden/Achim – An drei Standorten im Landkreis werden zurzeit Wohncontainer und Sporthallen für eine etwaige Aufnahme von leicht bis mittelschwer erkrankten Corona-Patienten ausgestattet. Wie bereits gestern durchgesickert war sollen damit die Krankenhäuser in Achim und Verden vor einem möglichen deutlichen Anstieg der Zahlen an Covid-19-Patienten geschützt werden. Das bestätigt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Landkreis plane und organisiere diesen Aufbau von Behelfs-Lazaretten in enger Abstimmung mit der Aller-Weser-Klinik (AWK), heißt es weiter.