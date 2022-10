Stadt Verden warnt: Kein Laub in die Gosse

+ © Markus Wienken Stimmungsvolle Bilder aber auch viel Arbeit bringt der Herbst: Wo das Laub fällt, müssen Eigentümer und Anlieger fegen. © Markus Wienken

Wer sein Laub in die Gosse fegt, kann richtig Ärger kriegen - auch weil die Abfuhr für die Stadt mittlerweile ins Geld geht....

Verden – Nass, schwer und Unmengen. Immer wieder kreiselt der Besen der städtischen Kehrmaschine durch die Berge an Laub. Er gibt sein Bestes. Irgendwann gibt er auf. Nichts geht mehr und nichts passt mehr rein. Verstopft! „Da wird viel Schindluder betrieben“, findet Kerstin Wahlers vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün deutliche Worte. Und: „Es kostet die Stadt richtig Geld, das Laub zu entsorgen.“

Stadt Verden: Es ist ein Irrglaube, dass das Laub auf die Straße oder in die Gosse gefegt werden darf

Der Herbst ist da, der Wind bläst, die Blätter fallen. Auf das eigene Grundstück, vor allem aber auf die davor liegenden öffentlichen Flächen. Straße, Fußwege, aber auch Parkspuren müssen gereinigt werden. Damit ist Kerstin Wahlers mittendrin im Thema. „Die Anlieger sind dazu verpflichtet“, betont die städtische Mitarbeiterin. „Viele kümmern sich vorschriftsmäßig darum, viele aber auch nicht oder wenn, dann falsch“, sagt Wahlers. Denn: „Es ist ein Irrglaube, dass das Laub auf die Straße oder in die Gosse gefegt werden darf.“

+ Wenn die Blätter fallen: Wer reinigt, darf das Laub nicht in die Gosse schieben. © -

Stadt Verden: Ob mit Besen, Harke oder Laubbläser, alles wird in die Gossen geschoben

Aber es wird gemacht, vielfach auch wider besseres Wissens: „Manche Menschen sind da richtig stur. Ob mit Besen, Harke oder Laubbläser, alles wird in die Gossen geschoben“, so die Erfahrung von Kerstin Wahlers in den vergangenen Jahren. Die Kehrmaschine kann den Hindernissen auf ihrer Tour kaum ausweichen, der Besen nimmt mit, was an den Straßenrand gefegt wurde. „Es dauert nicht lange, und der Wagen ist voll“, weiß Wahlers. Dann geht’s nach Beppen, direkt zur Deponie des Landkreises. Und dort wird’s teuer. „Denn wir zahlen nicht für Laub, sondern für Straßenkehricht. Und das geht bei der Menge ins Geld“, weiß Wahlers. „Erschwerend kommt hinzu, dass der Kehricht nach Gewicht abgerechnet wird, das nasse Laub ordentlich Tonnen auf die Waage bringt.“

Verden: Kehricht wird nach Gewicht abgerechnet

Was die Deponie freut, ärgert die Stadt. Kerstin Wahlers hat genau Buch geführt. Im vergangenen Jahr lieferte der städtische Betriebshof circa 350 Tonnen Kehricht in Beppen ab, musste dafür umgerechnet 28 300 Euro zahlen. Ein Blick in die Bilanz zeigt: Der Löwenanteil der Kosten für den Kehricht fällt stets gegen Ende eines Jahres an. Sind es im August 2021 circa 45 Tonnen, im nachfolgenden September 37 Tonnen, explodierte die Menge im Dezember, als etwa 100 Tonnen Kehricht in Richtung Beppen gefahren werden mussten.

Stadt Verden: Es kann zu einer Anhörung und entsprechenden Mahngebühren kommen

Das Laub in die Gosse zu fegen, ist kein Kavaliersdelikt. Und die Stadt will es nicht hinnehmen. Wahlers hat sich daher auch schon mal selbst auf den Weg gemacht, um dem „Schindluder“ auf die Spur zu kommen: „Ich spreche die Leute dann an, weise auf die Folgen hin und darauf, dass es grundsätzlich nicht erlaubt ist.“ Wiederholungstäter gibt es dennoch. „Wir schreiben in solchen Fällen die Leute auch an. Es kann zu einer Anhörung und entsprechenden Mahngebühren kommen“, sagt Wahlers. „Ein mühsamer Weg, aber wenn es nicht anders geht, wird’s gemacht.“

Stadt Verden: Laub kostenlos bei der Sammelstelle entsorgen

Soweit braucht es aber gar nicht zu kommen. Die Stadt bietet, wohlwissend, dass es die Probleme mit dem Kehricht gibt, deshalb Lau bsammelaktionen an. „Wir stellen wieder Container auf“, sagt Wahlers. Wer für sein Laub kein Platz auf dem eigenen Grundstück hat, kann die Blätter kostenlos anliefern. Die Stadt zahlt für die Container und deren Entsorgung je nach Größe zwischen 50 und 75 Euro. „Es ist aber immer noch günstiger, als das Laub mit der Kehrmaschine abzufahren“, so Wahlers.

+ So geht’s auch: Laub sammeln und auf dem eigenen Grundstück kompostieren. © -

Info

Die städtischen Laubsammelstellen werden wieder im November angeboten. Geplant ist wie in den Jahren zuvor, Container an drei Anlaufpunkten zu öffnen. Auch die angeschlossenen Ortschaften stellen regelmäßig eigene Container auf. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Von Markus Wienken