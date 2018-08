Strafprozess über Streit von zwei Familien beginnt

Mit Latten und Mistgabeln

+ Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war am Abend des 29. Dezembers 2013 im Einsatz.

Verden - Mehr als viereinhalb Jahre nach einer Massenschlägerei in Verden zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien soll am 22. August 2018 der Strafprozess gegen sechs Angeklagte beginnen. Sie sollen am letzten Tag des Verdener Weihnachtsmarktes 2013 mehrere Personen angegriffen, teilweise schwer verletzt und sich damit der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht haben. Die juristische Aufarbeitung lässt jedoch seit Jahren auf sich warten.