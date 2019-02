„Lass den verrecken“ - Drei Schläger greifen 82-Jährigen an

Verden - Seit gestern müssen sich vor dem Landgericht Verden zwei 21 Jahre alte Angeklagte aus Verden und ein 17-Jähriger aus dem Kreis Rotenburg wegen versuchten Totschlags verantworten.

Sie sollen gemeinschaftlich in der Nacht zum 18. August 2018 auf einen damals 82 Jahre alten Mann aus Emden eingeprügelt und eingetreten haben. Der Prozess startete mit gegenseitigen Schuldzuweisungen der Angeklagten. Eine Tatbeteiligung räumten die jungen Männer ein.

Der ehemalige Gymnasiallehrer wollte damals mit dem Zug nach Hamburg, hatte in Bremen aber nicht rechtzeitig aussteigen können und war auf der Weiterfahrt in Verden gelandet. Hier will der Pensionär noch mit drei Jugendlichen Pizza gegessen haben.

Als er wenige Stunden später, gegen zwei Uhr, in der beleuchteten Postbankfiliale am Norderstädtischen Markt saß, tauchten brutale Schläger auf. „Da wurde ich überfallen. Ich wurde gewürgt, mit Fäusten geschlagen und getreten“, berichtete der inzwischen 83-Jährige gestern als Zeuge und stützte sich dabei auf seine polizeiliche Aussage. Erinnern könne er sich heute nur noch an seine Todesangst. „Wenn ich aktive Gegenwehr geleistet hätte, wär ich nicht hier“, so das Opfer. Auf Fotos, die ihn nach der Tat zeigen, habe er sich nicht erkannt.

Zwei der Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft

Die Angeklagten berichteten von einer Flasche Rum, die das Opfer bei sich gehabt habe. „Für meine Verhältnisse war ich nicht betrunken“, sagte der Emdener. Als ihm eine Flasche weggenommen wurde, soll er versucht haben, nach einem der Angeklagten zu schlagen. Das behauptet zumindest der 17-Jährige, der zum Tatzeitpunkt in einem Kinderheim in Bendingbostel wohnte. Während er weiter auf freiem Fuß ist, sitzen die beiden anderen Angeklagten seit dem 23. August in Untersuchungshaft.

Vor der Tat sollen die Angeklagten beim Jump-Festival im Allerpark gefeiert haben. „Wir haben gechillt und getrunken, Kokain und Ecstasy genommen, einen Joint geraucht und gefeiert“, schilderte der 17-Jährige den Abend. Einer der 21-Jährigen musste kurz vor Mitternacht schnell noch zur Polizei, um seinen Meldeauflagen aus einem anderen Strafverfahren nachzukommen. Dabei geht es um eine Tat aus dem Heidekreis. Im aktuellen Prozess wird ihm zusätzlich eine Brandstiftung in Verden bei einer Schule in der Jahnstraße vorgeworfen. Dabei handelte es sich um einen Mülltonnenbrand im Juli 2018 mit übergreifenden Flammen auf einen Fahrradstand. Der Schaden liegt laut Anklage im fünfstelligen Bereich.

Schläger mieden potentielle Kameras

In der Anklageschrift heißt es, dass einer der 21-Jährigen in der Postbank sofort auf das Opfer eingeschlagen habe. Als der Pensionär aufstehen wollte, habe der 17-Jährige ihm gegen die Brust getreten, was auch eingeräumt wurde. Aus Angst vor Überwachungskameras sollen die Schläger ihr Opfer nach draußen geholt haben, um dort auf ihn einzutreten. Als eine Zeugin ankündigte, die Polizei zu rufen, soll das Trio vom Opfer abgelassen haben. Kurz darauf folgte am Blumenwisch der zweite Angriff.

Laut Anklage wurde der Mann mit Tritten zu Boden gebracht und weiteren Tritten ins Gesicht bewusstlos zurückgelassen. Dann sollen die drei Angeklagten auf der Rasenfläche vor der Johanniskirche Zigaretten geraucht haben. Zwei machten sich wohl Sorgen und kehrten zum Tatort zurück. „Nee, hör auf. Lass den verrecken“, soll der Dritte gesagt haben. Ein Passant wurde jedoch angesprochen, ob er einen Krankenwagen rufen würde.

Der Prozess wird am 7. März fortgesetzt.

wb