Langer Applaus für Scharninghausen

Verden - 240 Schützinnen und Schützen, davon 191 stimmberechtigte Mitglieder aus den 38 Vereinen im Kreisschützenverband (KSV) Verden, konnte der Vorsitzende Steffen Müller auf der Jahresdelegiertenversammlung begrüßen. Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Ernnenung von Hartmut Scharninghausen vom Schützenverein Verdenermoor-Kükenmoor zum Kreisehrenvorsitzenden.

Von den Delegierten wurde er einstimmig gewählt. Mehr als 16 Jahre hatte Scharninghausen als Vorsitzender den KSV Verden angeführt. Neue Ideen und viele Erfolge prägten seine Amtszeit. Seinem Dank für die Ehre folgte ein lang anhaltender Applaus.

Wo viel Licht ist, kommt es auch zu Schattenbildungen. Seit Monaten war der Posten der Kreisdamenleiterin nicht besetzt. Die langjährige Kreisdamenleiterin Inge Weiß trat 2018 von ihrem Amt zurück. Ihre Stellvertreterin Anke Groß hatte seitdem monatelang sämtliche Aufgaben übernommen. Bei den Nachwahlen fanden die Delegierten mit Bianka Radt vom Schützenverein Luttum eine engagierte Nachfolgerin. Zusammen mit Anke Groß als Stellvertreterin hat der Kreisverband jetzt ein „Gespann“, mit dem er wieder positiv in die Zukunft blickt, heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes.

Zu Beginn der insgesamt dann doch knapp dreistündigen Versammlung in Haag‘s Hotel in Verden begrüßte Steffen Müller eine Vielzahl von Kreisverbands- und Vereinsmajestäten. Einige Ehrenmitglieder waren auch darunter. Einer von ihnen war der langjährige Kreisschriftführer Karl Heemsoth, der ganze 900 Kilometer aus Österreich angereist war.

+ Die neugewählte Kreisdamenleiterin Bianka Radt und die neue stellvertretende Kreisschießsportleiterin Christine Hestermann (r.).

Die Jahresberichte vielen überwiegend positiv aus. Müller erinnerte an die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Für die 5 035 Mitglieder zählte dazu ihr Kreisverbands-Schützenfest bei den gastgebenden Kameraden in Neddenaverbergen. Es werde wohl als das „besondere Fest“ in die Vereinsgeschichte eingehen. Über 1 000 „Grünröcke“ waren in „Nedden“ bei den Feierlichkeiten dabei. 509 Mitglieder schossen um die Königswürde und 497 Schützinnen und Schützen waren beim Pokal- und Preisschießen am Start.

Kreisschießsportleiter Christoph Wesner berichtete von 1 020 Starts bei den Kreismeisterschaften. Bei den Landesverbandsmeisterschaften gab es 251 Starts und acht Gold-, elf Silber- und sieben Bronzemedaillen.

Auch der Posten des stellvertretenden Kreisschießsportleiters war nicht besetzt. Mit der Eitzer Kameradin Christine Hestermann konnte dieser Posten wieder besetzt werden. Sie ist zudem für die Ausbildung Schießsportleiter und Waffensachkunde zuständig. Aus der Hand von Steffen Müller erhielt Hestermann eine Urkunde und die Verdienstnadel des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) als Anerkennung für ihre Verdienste um das Schützenwesen. roh