Lange Nacht der KVHS mit Einblicken in ihre Geschichte

Verden – Die KVHS Verden als einen Ort der Begegnung gestalten, die aus der regionalen Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken ist, dieses Ziel hat die Beteiligung der kreiseigene Einrichtung an der bundesweiten „Lange Nacht der Volkshochschulen“ sicher erreicht. Die Zahl der Besucher, die das Angebot nutzten, um die Kursangebote kennen zu lernen und sich zu informieren, hätte zwar noch höher ausfallen können, doch es fanden einfach zu viele konkurrierende Veranstaltungen statt.

Beste Stimmung herrschte aber gleich beim Auftakt mit Landrat Peter Bohlmann. Auch Dorothee Bull war eigens aus Bremen gekommen, deren Vater Willi Bull im Jahr 1947 der erste ehrenamtliche Leiter der neu gegründeten Volkshochschule Verden war. Bohlmann skizzierte nach der Begrüßung durch die Leiterin der KVHS, Dr. Sabine Wahba, mit dynamischen Worten und am Beispiel einiger Zahlen die kontinuierliche Entwicklung. „Wurde 1974 im Jahr des Zusammenschlusses ein Angebot von 160 Kursen vorgehalten, die 2100 Personen besuchten, umfasst das aktuelle Angebot 1200 Kurse mit knapp 12 000 Teilnehmern“, sagte Bohlmann.

Dann folgten die informativen und unterhaltsamen Offerten zu Themen wie Ernährung, EDV, berufliche Weiterbildung, Umwelt- und Naturthemen, Fitness oder Sprachen Schlag auf Schlag. Auch kostenfreie Schnupperkurse wurden angeboten, in denen die Besucher ganz besondere Kursangebote kennenlernen und ausprobieren konnten. Neben einem vielfältigen Angebot an Sprachen wie Arabisch oder Polnisch stand Kayo Kobayashi für Interessenten an der japanischen Sprache bereit, um Interessierten binnen 30 Minuten das Schreiben ihres Namens in japanischen Schriftzeichen beizubringen.

Einblicke in digitale Medien im EDV-Raum, in kreative Kurse wie Nähen, Klöppeln oder Seniorenmalen, in Bewegungsangeboten von Qigong bis Yoga wurden außerdem vorgestellt. Vergnügliches rund um die Fotobox rundeten das umfangreiche Kursspektrum ab.

Abends wurde im großen Veranstaltungsraum der Einrichtung weitergefeiert. Nach den Grußworten der Erste Kreisrätin Regina Tryta und dem Rück- und Ausblick auf „100 Jahre Volkshochschulen durch Dr. Sabine Wahba wurde das Theaterstück „Neunzehn Eins Neuzehn Neunzehn – 100 Jahre Frauenwahlrecht“ mit Birgit Scheibe als Anita Augspurg aufgeführt und die Veranstaltung fand ihren Abschluss.

