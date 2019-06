Großprojekt Achim-West bedroht Existenzen betroffener Höfe

Was wird aus den Landwirten, die da wirtschaften, wo einst das Großprojekt Achim-West für einen Strom von Gewerbesteuereinnahmen sorgen soll? Die Pächter auf der Fläche nahe dem Bremer Kreuz müssen um die Zukunft ihrer Betriebe bangen.

Verden/Achim - Landvolkvorsitzender Jörn Ehlers hat gestern im Grünen Zentrum in Verden mit ihnen gesprochen und musste feststellen, dass die Stadt Achim bei ihrer Planung die Betroffenheit der aktiven Landwirte auf den Flächen bislang kaum berücksichtigt hat.

„Die Landwirte sind zweimal die Verlierer“, ist eine Erkenntnis aus dem Gespräch. Das erste Mal verlieren sie die Fläche, die sie bewirtschaften ans Gewerbegebiet. 300 Hektar umfasst die Planung. Beim zweiten Mal fielen weitere landwirtschaftlichen Fläche weg, weil das Gesetz Ausgleichsflächen für die neue Nutzung verlangt.

+ Jörn Ehlers (r.) und Jürgen Ditzfeld als betroffener Landwirt berichteten. Foto: Klee

Für neun Landwirte in dem betroffenen Gebiet jedenfalls verringert sich die Fläche, die sie bewirtschaften in einem Umfang von zehn Prozent oder mehr. Und das, so die Berufskollegen im Grünen Zentrum, sei eine sehr große Betroffenheit. „Und mit umweltpolitischen Werten hat dieser Flächenfraß auch nichts zu tun“, gibt Ehlers beim Pressegespräch zu bedenken.

Mit einiger Skepsis beobachten die Betroffenen und auch der Landvolkverband die Planung in Achim schon einige Zeit. Großes Engagement für die landwirtschaftlichen Betriebe von Seiten der Stadt haben sie dabei bislang vermisst. Zusagen, zumindest im Gespräch zu bleiben, seien nicht einmal eingehalten worden.

„Wir fordern ein Umdenken bei der Stadt und der Projektentwicklungsgesellschaft. Zumindest was die Nutzung der Flächen betrifft“, ist Ehlers’ Ziel.

„Wir hoffen auf gute Argumente“

Einen Hoffnungschimmer sieht der Kreislandwirt in einem Gespräch am 9. Mai, in dem die Stadt und ihre Entwicklungsgesellschaft zugesagt hatten, dass es besser werden soll. Vor allem auf die dabei verabredete Betroffenheitsanalyse legt Ehlers wert: „Wir hoffen auf gute Argumente.“

Rechtliche Möglichkeiten sehen weder der Landvolk-Vertreter noch seine betroffenen Berufskollegen. Der Verband habe kein Klagerecht und auch den Landwirten ist der Weg versperrt, weil sie überwiegend Pächter, aber nicht Eigentümer der Flächen sind. Die Strukturen seien über Jahrzehnte mit den Bewirtschaftungsmethoden gewachsen.

Die Technik habe immer größere Schläge nötig gemacht, sodass 20 bis 30 Verpächter ihre kleinen Parzellen einem Betrieb überlassen haben. „Die Besitzstruktur ist ungünstig für die Landwirte“, stellt Ehlers fest. Fünf Verkäufer der kleinen Flächen würden reichen, um die Bewirtschaftung unrentabel zu machen.

81 Flächeneigentümer stehen den Pächtern gegenüber. Viele von ihnen seien lange keine Landwirte mehr. Und mit dem Kaufinteressse der Stadt sind die Preise mittlerweile auch schon so hoch, dass der Ankauf für die Pächter sich betriebswirtschaftlich nicht lohnt. Einige haben bereits die Kündigung ihrer Pachtverträge erhalten.