Praxissterben auch im Kreis

Von: Heinrich Kracke

„Seit 20 Jahren stellen wir diesen Trend fest, es ist der Politik bekannt, aber es erfolgen keine Reaktionen“: Matthias Fritzsch, Zahnmediziner aus Kirchlinteln. © Kracke

Auch im Landkreis Verden sinkt die Zahl der Zahnarztpraxen. Jetzt gehen die Zahnmediziner auf die Straße. Am 13. September wird protestiert.

Verden/Achim – Nur wenige Wochen nach dem Protest der Apotheker gehen jetzt die Zahnärzte in die Offensive. Mit einer Kundgebung am kommenden Mittwoch, 13. September, machen sie ab 15 Uhr vor dem niedersächsischen Landtag ihrem Ärger Luft. Die Aktion stößt in bemerkenswerte Dimensionen vor. „Laut Stand vom Wochenbeginn haben sich mindestens tausend Zahnmediziner angekündigt“, hieß es gestern aus Ständekreisen. Klartext: Eine ganze Reihe Praxen bleiben zumindest an jenem Nachmittag geschlossen. Ein Notdienst für absolute Notfälle sei selbstverständlich regional organisiert.

„Diese Aktion belegt, uns Zahnmedizinern ist es ernst. Zum ersten Mal in meiner rund 20-jährigen Tätigkeit haben sich alle Zahnärzteorganisationen zusammengetan. Das hat es noch nie gegeben“, sagt der Kirchlintelner Matthias Fritzsch, Vorsitzender der Kreisstelle Verden der Zahnärztekammer, auf Nachfrage. Ob Praxensterben, überbordende Verwaltung, seit Jahrzehnten unveränderte Gebührenordnung und Fachkräftemangel – die Probleme türmten sich, und der Verlierer sei in vielen Fällen der Patient. Grund genug also, so die Ständeorganisation, „unseren Unmut über die Gesundheitspolitik der Ampel-Koalition sowie der Landesregierung zum Ausdruck zu bringen“.

Die Zahlen fallen dramatisch aus. „Im Durchschnitt werden 50 Prozent der Praxen nicht wiederbesetzt“, sagt Fritzsch. Auch im Kreis Verden meldeten sich immer mal wieder Kollegen, die sich aus dem Berufsleben verabschiedeten und keinen Nachfolger finden können. „Noch erwischt es uns nicht ganz so schwer. Die Stadt Verden ist wirtschaftsstark, der Landkreis Verden gehört zum Bremer Speckgürtel, das bedeutet, andere Ecken des Landes sind wesentlich schlimmer betroffen.“ Allerdings seien an Mittelweser und Allermündung erste Tendenzen ebenfalls deutlich erkennbar, und das nicht erst seit ein paar Monaten. „Seit 20 Jahren stellen wir diesen Trend fest, es ist der Politik bekannt, aber es erfolgen keine Reaktionen.“

Dabei sei es Sache der Politik, ein paar Jahre im Voraus zu denken, im Falle der Zahnärzte sogar mindestens ein Jahrzehnt. „Es dauert zehn bis zwölf Jahre, ehe ein Facharzt die Ausbildung abschließen kann.“ Er, sagt Fritzsch, sehe keinen Ansatz für eine Änderung. „Dem Handwerk, der Landwirtschaft geht es nicht anders. Da liegt der Fehler im System.“

Auch er, so der Kirchlintelner Zahnmediziner, hätte sich mit Schließungsplänen tragen müssen, wäre nicht sein Sohn Ludwig Fritzsch inzwischen eingestiegen. „Er hat Zahnmedizin studieren können.“ Anderen Berufskollegen sei ein solches Glück nicht vergönnt. „Oftmals bleibt nur der Weg ins Ausland, und dort ist ein solches Studium kaum zu finanzieren.“ Die Zahnärztekammer eines ersten Bundeslandes, Sachsen-Anhalts, beginne bereits, die Studiengebühren zu übernehmen und die Interessenten nach Ungarn zu entsenden. Aber das könne auch nicht die generelle Lösung sein.

Hinzu komme der Fachkräftemangel. „Auch wir benötigen Zahnarzthelferinnen“, sagt Fritzsch. Er habe keinen Azubi gefunden. Generell sei die Personaldecke dünner geworden. „Noch nicht lange her, da versammelten sich in der Berufsschulklasse 40 junge Leute pro Jahrgang. Jetzt ist es vielleicht mal ein Dutzend.“

Gleichzeitig steige der bürokratische Aufwand, der immer mehr Personal schlucke. Der Einsatz der elektronischen Patientenakte beispielsweise werfe Probleme auf, die wachsende Komplexität von EDV sowieso. Zwar könne das Verfahren zumindest zum Teil abgerechnet werden, aber auch hier würde der falsche Weg eingeschlagen. „Das ist sinnlose Verwaltung. Sie kostet bundesweit Milliarden. Geld, das für die Patientenbehandlung besser eingesetzt wäre.“

Und da er schon mal bei der Finanzausstattung sei: „Die Gebührenordnung, sie wurde seit 35 Jahren nicht angepasst. Und das, obwohl schon in dieser Verordnung ausdrücklich vermerkt ist, sie sei anzugleichen. Aber der Staat hält sich nicht dran.“

IM WORTLAUT Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte Niedersachsen zum Protesttag Unter dem Motto „#Zähne zeigen“ wehrt sich die Zahnärzteschaft gegen die gerade demonstrativ gezeigte mangelnde Wertschätzung führender Politiker. Denn mittlerweile ist die Arbeit zur Sicherstellung der Zahngesundheit der Bevölkerung – trotz mahnender Stimmen aus dem Berufsstand – massiv gefährdet.

Der jetzige Protest richtet sich unter andrem gegen die ständig zunehmende Bürokratie, die versorgungsfeindlichen Vergütungsbegrenzungen (Budgets) sowie den seit 35 Jahren festgeschriebenen Abrechnungswert der privaten Gebührenordnung (GOZ).

Die Praxen verlieren bei ständig steigenden Preisen für Material, Strom, Gas, Löhnen etc. an Planungssicherheit, wodurch auch die Praxis-Neugründungen für die nachwachsende Zahnärzteschaft massiv behindert werden. Das führt, wie bereits erkennbar, mittelfristig zu einem bundesweiten Praxissterben besonders in den ländlichen Gebieten; auch in Niedersachsen entsteht ein immer größer werdender Versorgungsnotstand. Schon heute können bei einem Generationswechsel viele Praxen nicht an einen Nachfolger übergeben werden.

Mit diesem Protest will die Zahnärzteschaft auf die derzeitigen Missstände und Zukunftsgefahren des Berufstandes aufmerksam machen, damit die Patientenversorgung im Land Niedersachsen dauerhaft sichergestellt werden kann.