Der fast vergessene Pfad nach Verden

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Durch den Verdener Stadtwald verläuft der Freudenthalweg. © Kracke, Heinrich

Der Freudenthalweg – viele nutzen ihn, kaum jemand kennt ihn.

Verden – Vielleicht liegt der wahre Grund gar nicht so fern. Die Ursache für die vielen Hunde, die mit Herrchen oder Frauchen auf den malerischen Pfaden unterwegs sind, jeden Tag, morgens besonders, aber auch abends. Alle Größen vom Border Collie bis zum Bernhardiner, am einen Leinenende die Vierbeiner, am anderen die Zweibeiner, und alle vereinigt eines. Sie atmen tief ein, der Mensch die duftende Waldluft, der Sofawolf die Aura der Gräser am Wegesrand, stundenlang und jeden Tag wieder. Die reine Luft und die Aura eines der ältesten Wanderwege der Republik, dessen Namen keinem geläufig ist.

Die wirklich wahre Ursache also. Conny Meyer ist ihr an diesem sommerlichen Morgen auf der Spur, und mit ihr der Familienhund, der Irish Setter, der treu folgt. Aus dem Süddeutschen ist sie, sagt sie, ihren Urlaub verlebt sie in Verden, nicht ganz aus freier Wahl, aber ihr Ehepartner habe an der Aller-Mündung mehrere Tage beruflich zu tun, und da ist sie halt mitgekommen. Und jetzt, ach, ganz schön, nein, mehr noch, „herrlich ist es hier“, sagt sie, die ganze Gegend, und dann diese Wanderwege, diese wunderschönen Pfade. „Ich komme aus dem Hotel, und schon erstreckt sich eine unglaublich grüne Landschaft.“ Nein, das Ehepaar Meyer suche einen Altersruhesitz, in Eckernförde haben sie lange Jahre ihren Urlaub verlebt, aber jetzt, tja, warum nicht Niedersachsen, warum nicht die Aller-Mündung?

Jedes Mal eine Riesensauerei

Die Ursache für die vielen Hunde im Stadtwald auf dem uralten Wanderweg, Conny Meyer hat sie entdeckt. „In unserer Heimat in Süddeutschland sind die Wege lehmig. Von den Spaziergängen kommt unser Hund auf schmutzigen Pfoten nach Hause. Jedes Mal eine Riesensauerei auf dem Flur. Das ist hier völlig anders. Die Wege sind sandig. Nachher ein paar Schritte auf dem Gehsteig, und schon ist der Sand von den Pfoten gerieselt.“ Alles picobello also.

Einen schmalen, sandigen Pfad schlagen Frauchen und Setter ein. Links die Pferde, die auf einer Weide grasen, rechts der Wald, der sich erstreckt soweit das Auge reicht, oben die Buchenblätter, die üppigen Kastanienblätter, das mächtige Baumkronendach, das an diesem Sommertag nicht nur Schatten spendet, sondern auch eine erfrischende Kühle bewahrt. Frau Meyer genügen diese Eindrücke fürs Erste. Die kleinen Zeichen am Rande nimmt sie nicht wahr. „Ein besonderer Wanderweg?“ Sie runzelt die Stirn. Doch, da sind sie. Mit weißer Farbe auf Baumrinde geschrieben, manchmal auch in weiß auf schwarzem Untergrund. Dieses „F“ wie Forst oder Führung, das an allen Ecken auftaucht, und das Passanten zu ignorieren pflegen oder nicht zu deuten wissen oder fehlinterpretieren als „feuergefährlich“.

„Das ist ein Geheimtipp“

Das „F“ steht für den fast vergessenen Pfad nach Verden. Es steht für den Freudenthalweg. In der Lüneburger Heide spielt dieser Weg noch eine Rolle. Am Wilseder Berg etwa, oder dort, wo die blühende Erika bis zum Horizont reicht. In der Reiterstadt läuft er unter ferner liefen. Selbst dort, wo er mündet. Vor dem Verdener Rathaus. „Infos über den Freudenthalweg werden nur ganz gelegentlich nachgefragt“, sagt Angelika Revermann aus der Tourist-Info. „Das ist ein Geheimtipp.“ Im Grunde ergehe es dem Freundenthalweg wie dem ebenso beeindruckenden Hermann-Billung-Weg, der fast parallel verläuft und von Lauenburg nach Verden reicht.

Anders allerdings als der Billung-Weg, auf dem der mutige Wanderer von der Elbe bis nach Visselhövede geführt wird, und dann sich selbst überlassen bleibt, „folgen Sie den Hinweisen nach Verden“, und an der vielbefahrenen Landesstraße landet, anders als bei Billung verläuft der Freudenthalweg über ursprüngliche Wege durch oftmals unberührte Landschaft. Nicht unwahrscheinlich, dass hier die Brüder Freudenthal vor anderthalb Jahrhunderten selbst noch unterwegs waren, damals, als Autobahnen noch nicht erfunden und Landesstraßen ein anderes Aussehen hatten. In Bad Fallingbostel erblickten sie um 1850 das Licht der Welt. Der jüngere der beiden, August, war schon verstorben, als ein Weg zu ihren Ehren im Jahr 1928 benannt wurde.

Nur sechs Stunden für geübte Wanderer

Wer auf Schusters Rappen in Hamburg-Marmstorf startet, hat genau 151 Kilometer und sieben Tage Zeit, die Welt der Freundenthals zu erleben. Die erste Station liegt in Seppensen, dann Wilsede, Schneverdingen, Soltau, Bad Fallingbostel und Sieverdingen, einem Ortsteil von Walsrode, ehe nur noch 23 Kilometer zu absolvieren sind. Nur noch sechs Stunden für den geübten Wanderer, ehe das Ziel erreicht ist. Auch für eine Radtour geeignet! Über Heins und Ramelsen tauchen die ersten Ausläufer Verdens am Horizont auf.

Und manchmal geht es auf dem Freudenthalweg auch magisch zu. © Kracke

Steinern ist es, dieses Anzeichen. Aus Feldsteinen zu einem zehn Meter hohen Obelisken aufgetürmt, exakt 90 Jahre alt, und von einem Bauzaun umrankt, das Lindhoopdenkmal. Wer den Kirchlintelner Waldspielplatz hinter sich gelassen und dieses Monument umkurvt, der steuert auf einen Weg wie zu Freudenthals Zeiten zu. Rechts und links Heide, im Sommer noch längst nicht in Blüte, vielleicht im Spätsommer, an deren Saum wie ein natürlicher Grenzrain der Wald, als wollte er sagen, diese Lichtung, Finger weg!, diese Lichtung, sie bleibt wie sie ist, wie von Menschenhand unberührt. Spinnenweben zwischen den Ästen, sie glänzen in der Sonne. Ein Ort, an dem sich Fuchs und Hase gute Nacht wünschen; läge dieser Ort nicht schon in Buxtehude, im Lindhoop hätte er einen angemessenen Platz. Menschen, tatsächlich, von Menschen an diesem Sommermorgen keine Spur.

Eine Lichtung wie bei den Freudenthals

Und eine Lichtung, die das Zeug hätte, die Freudenthals zu inspirieren. „Der April des Jahres 1866 war in der Tat so beständig und schön, wie wir ihn selten zu erleben pflegten“, schrieb Friedrich Freudenthal über eine Wanderung als 16-Jähriger. „Laubwerk, Gräser und Kräuter hatten sich in Folge des andauernd warmen Wetters außergewöhnlich zeitig entwickelt. Ich erinnere mich noch deutlich, dass die zartgrünen, duftigen Blätter der Birken, mit welchen die Straße zu beiden Seiten bepflanzt war, sich bereits so entwickelt hatten, dass der Schatten, den die Baumkronen auf den kiesbestreuten Fußsteig der Straße warfen, fast völlig ohne Lücke war. Das war am 13. April, während ich wieder Jahre erlebt habe, in denen erst kurz vor Pfingsten die Birken grünten.“

Wegweiser: Das „F“ begleitet den Wanderer. © Kracke, Heinrich

Aus einem seiner bekanntesten Werke sind diese Zeilen, aus „Von Lüneburg bis Langensalza“. Werke, die den Ruf Freundenthals lange vor Hermann Löns als einen der wichtigsten Heimatschriftsteller Niedersachsens begründete. Sein Bruder August steht ihm in nichts nach. „Ein weites Land, ein ebenes Land ist meine heimische Heide; der fern aufstrebende Hügelrand ist die einzige Falte im Kleide“, und schon waren die ersten Zeilen für ein nächstes Loblied auf den weiten Landstrich geboren. Und als August Freudenthal 1879 ein Gedicht mit den Anfangszeilen „Dat wör en Sönndag hell un klar, En Sönndag, wie nich veel in’t Jahr“ und den Refrain „O schöne Tid, o selige Tid, Wo liggst du feern, wo liggst du wiet!“ erschuf, gelang ihm sogar der internationale Durchbruch. Allerdings nicht als plattdeutsches Gedicht, sondern von August Freudenthal selbst ins Hochdeutsche übersetzt und von Carl Goetze vertont. „Es war ein Sonntag hell und klar“ oder „O schöne Zeit, sel’ge Zeit“ trat einen Siegeszug an, der bis in die USA führte, auf zahlreichen Schallplatten festgehalten wurde und in vielen Postkartenmotiven seinen Niederschlag fand. Starkritiker Alfred Kerr bezeichnete dieses Lied sogar als „Nationalhymne der Berliner“ und Künstler wie Otto Reutter oder Karl Valentin schufen darauf geistreiche Parodien.

Sogar im Wanderführer dicke Ausrufezeichen

Am Lindhoopdenkmal biegt der Freudenthalweg ins Verdener Stadtgebiet. © Kracke

Angenommen, einer der Freudenthals wanderte tatsächlich vom Geburtsort Bad Fallingbostel in Richtung Verden und hätte die Lichtung am Lindhoopdenkmal durchschritten, und er würde sehen, wie es dahinter jetzt aussieht, wahrscheinlich hätte er allen Grund, sich im Grabe umzudrehen. Sogar im Wanderführer steht ein dickes Ausrufezeichen, und damit fällt die Einschätzung noch gnädig aus. Besser, es wären zwei Ausrufezeichen vergeben. Denn zweimal innerhalb weniger hundert Meter hat der Freudenthalweg an dieser Stelle das Zeug, den Wanderer aus allen Gedanken zu reißen. Zunächst an der Lindhooper Straße. Fahrspuren, Abbiegespuren, viele Autos, dazwischen Lastwagen. Wer den Asphalt unbeschadet überqueren will, muss schnell sein. Einige hundert Meter entfernt die nächste Klippe. Eine enge Passage, tiefer Matsch von links bis rechts, und mit einem gekonnten Sprung ist ebenfalls nichts erreicht. Die Senke ist mit ihren knapp 30 Metern einfach zu lang. Genau, es geht um die alte Unterführung der Autobahn. Seit Jahren ein Ärgernis, und selbst an einem Sommertag wie diesem noch ein Hindernis.

Romantische Ecke passiert der geneigte Spaziergänger. © Kracke, Heinrich

Nur einen kleinen Anstieg später die Versöhnung. „Knusper, knusper knäuschen, wer knabbert an mein’m Häuschen.“ Wer ganz besonders gute Ohren hat, wird sie vielleicht hören, diese Worte, die hinter den Mauern gesprochen werden. Wer Augen hat, wird zumindest die Türme sehen und deren blaue Dächer mit den goldenen Walmkappen, wie ein Dornröschenschloss tauchen sie am Wegesrand auf. Wahrscheinlich ein Zufall, dass der Magic Park, der einst als Märchenland begann, am Freudenthalweg liegt, aber manchmal schreiben Zufälle halt die besten Geschichten.

Märchenhaft auch der Rest des Weges

Märchenhaft oder zumindest romantisch auch die restlichen vier der 151 Kilometer. Buchen, Eichen, Linden auf gut drei Kilometern. Menschen, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Von Einsamkeit keine Spur mehr. Dafür sorgen unter anderem Thomas Polster und Peter Tetzner. Mit ihren Vierbeinern Baby und Polly sind sie unterwegs. Eine verlässliche Größe. „Wir treffen uns beinahe jeden Tag.“ Selbe Uhrzeit, sogar selber Ort. „Die Wege mit Baumkronen suchen wir aus.“ Bei gutem Wetter ein Sonnenschutz, bei schlechtem ein Schutz gegen Regen. Bis fast in die Innenstadt reicht das Idyll, jedenfalls solange es gelingt, auch die Linden am Lönsweg am Leben zu erhalten, und jene entlang des Holzmarktes.