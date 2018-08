Zahl der übergewichtigen Kinder ist leicht gewachsen

Landkreis - Im Rahmen der Aktion „Fit in Klasse 6“ besucht das Team des Schul- und Jugendärztlichen Dienstes ab September wieder alle sechsten Klassen der weiterführenden Schulen im Landkreis Verden. Vorausgesetzt die Eltern stimmen zu, bietet die Aktion den Jugendlichen neben einem Impfpass-Check auch Gelegenheit, an einem Sehtest teilzunehmen und den so genannten Body-Mass-Index (BMI) ermitteln zu lassen. Die Auswertung von Zahlen aus den Vorjahren zeigt einen Aufwärtstrend bei Fettleibigkeit und, dass es mit der Schulform zusammen hängt, ob die Schüler in der Freizeit sportlich aktiv sind.

„Wir hoffen, möglichst viele Jugendliche zur Teilnahme an der Vorsorgeuntersuchung J1 beim Kinderarzt ermuntern zu können und vorhandene Impflücken schließen zu lassen“, erklärt Jugendärztin Dr. Birgit Fredershausen das Anliegen. Außerdem gebe es für die Jugendlichen und ihre Eltern Informationen zur Vorsorgeuntersuchung J1 für 12- bis 14-Jährige sowie einen Flyer zum Thema Pubertät. Der Jugendärztliche Dienst, so eine Pressemitteilung des Landkreises, ermuntert die Jugendlichen darüber hinaus, Sport zu treiben und informiert über das Angebotsspektrum der örtlichen Sportvereine vor.

Im vergangenen Jahr hätten von 1 298 Sechstklässlern 956 (73,7 Prozent) das Angebot wahrgenommen. Bei der Ermittlung des Body-Mass-Indexes durch Größe und Gewicht zeigten 75 Kinder (7,7 Prozent) Untergewicht, weitere 13 (1,35 Prozent) sogar starkes Untergewicht. Demgegenüber waren 108 Kinder (11,2 Prozent) übergewichtig, 90 Kinder (9,3 Prozent) zeigten Fettleibigkeit (Adipositas). Diesen Jugendlichen händigten die Mediziner eine Mitteilung für den behandelnden Kinderarzt aus. „Es fällt auf, dass die Zahl der Jugendlichen mit Adipositas im Vergleich zum Vorjahr von 7,3 Prozent auf 9,3 Prozent angestiegen ist. Auch bei den Kindern mit starkem Untergewicht ist ein leichter Aufwärtstrend zu verzeichnen“, so Birgit Fredershausen.

Nach dem Sehtest stellten die Jugendärztinnen bei 105 Schülern eine Überweisung zum Augenarzt aus. Bisher gab es 29 Rückmeldungen von Augenärzten. 17 Brillen seien verordnet worden, bei vier Jugendlichen wurde eine weitere Diagnostik empfohlen und in acht Fällen ergab die fachärztliche Untersuchung einen Normalbefund.

847 Kinder ließen ihren Impfpass checken. „Wie schon 2016 war die Abgabe der Ausweise mit 63 Prozent nicht ganz zufriedenstellend“, so die Jugendärztin. Gegen Tetanus bestand bei 98,7 Prozent der Schüler eine vollständige Grundimmunisierung, für Diphtherie bei 98,6 Prozent und für Keuchhusten bei 96,4 Prozent. Für Kinderlähmung (Polio) betrug der Anteil 98,7 Prozent für den Masern-Mumps-Röteln-Schutz 97,4 Prozent, für Hepatitis B 92,2 Prozent und für Meningokokken 77,9 Prozent. Auffrischungsimpfungen gegen Tetanus lagen bei 90,2 Prozent, gegen Diphtherie bei 89 Prozent und gegen Keuchhusten bei 87,7 Prozent der Kinder vor.

Eine Befragung der Schüler ergab, dass 70 Prozent in einem Sportverein aktiv sind. 30 Prozent treiben außerhalb der Schule keinen Sport. „Wie sich schon in den Vorjahren zeigte, sind Jugendliche, die ein Gymnasium besuchen, häufiger Mitglied in einem Sportverein als Hauptschüler“, sagt Birgit Fredershausen. Spitzenreiter seien das Gymnasium am Markt in Achim und das Gymnasium am Wall in Verden. Dort sind 90 Prozent der Schüler Mitglied in einem Sportverein. Demgegenüber treiben 21,8 Prozent der Schüler der Klaus-Störtebeker-Schule in Verden Vereinssport.

Die Teilnahme an der Aktion „Fit in Klasse 6“ mit dem erweiterten Untersuchungsangebot sei im Vergleich zum alleinigen Impfpass-Check deutlich besser, so die Medizinerin.