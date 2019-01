Tour mit Kleinbahn

Von Verden nach Neddenaverbergen

+ © kleinbahn Der Kleinbahnexpress fährt von Verden nach Neddenaverbergen. © kleinbahn

Landkreis – Der Verdener Kleinbahnexpress startet am Sonntag, 20. Januar, erneut eine Kohltour. Die Reise geht um 12 Uhr am Verdener Bahnhof los in Richtung Neddenaverbergen und von dort zu Fuß weiter in die rund einen Kilometer entfernte Gaststätte „Zur Linde“. Dort wird Grünkohl aufgetischt. Für Erwachsene kostet die Fahrt pauschal 30 Euro, für Kinder bis zwölf Jahren 21 Euro. Ein Begrüßungsgetränk im Zug ist im Preis enthalten. Die Rückkunft in Verden ist gegen 17.20 Uhr geplant.