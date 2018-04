Die Schul-App geht – Biwapp kommt

Landkreis - Der Landkreis Verden führt jetzt die Bürgerinformations- und Warn-App Biwapp ein. Die kostenlose App steht in den einschlägigen App-Stores zum Down-load zur Verfügung. Wer sie nutzt, erhält neben Katastrophenmeldungen und Unwetterwarnungen auch andere wichtige und eilige Informationen des Landkreises.

Die Sperrung von Kreisstraßen, landkreisweite Schulausfälle, kurzfristige Änderungen bei der Müllabfuhr oder unerwartete Änderungen von Servicezeiten erhalten Nutzer direkt auf ihr Tablet oder Smartphone und werden darüber automatisch mit einer sogenannten Push-Nachricht informiert. Bei Katastrophenmeldungen wird dies sogar durch einen Sirenenton unterstrichen.

Biwapp löst zugleich die bisherige Schul-App ab, die der Landkreis bereits seit 2012 nutzt, um Schüler und Eltern über witterungsbedingte, landkreisweite Schulausfälle zu informieren. Die Schul-App sei technisch in die Jahre gekommen und werde vom Anbieter nicht mehr weiterentwickelt, so der Landkreis. Dies habe die Kreisverwaltung zum Anlass genommen, nicht einfach nur einen Ersatz zu suchen, sondern gleichzeitig sein Informationsangebot für die Einwohner deutlich auszuweiten.

Nach eigenen Wünschen konfigurieren

Die Biwapp informiert nicht nur über Meldungen des Landkreises, sondern stellt auch die Katastrophenmeldungen aus dem Warnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes ab Warnstufe 3 sowie Meldungen aller an Biwapp angeschlossenen Landkreise und kreisfreien Städte dar, deren Zahl stetig steigt. Dadurch erübrigt sich zum Beispiel die zusätzliche Installation der Warn-App „NINA“ des Bundesamtes.

Die Nutzer können die Biwapp dabei nach ihren Wünschen konfigurieren und so selbst bestimmen, für welche Orte sie welche Art von Informationen und Warnungen erhalten möchten. Die Information wird immer einem bestimmten Gebiet zugeordnet und in 20 Kategorien eingeteilt, die für jeden Ort separat ein- oder abgeschaltet werden können. Wer also beispielsweise in der Biwapp als Ort nur einen engen Radius um Ottersberg hinzufügt und dabei alle Kategorien aktiviert, erhält zwar eine Meldung über einen kreisweiten Schulausfall, nicht aber über eine Straßensperrung in Dörverden. Meldungen können auch aus der App weitergeleitet – „geteilt“ – werden.

Baustein für den Bevölkerungsschutz

„Ich freue mich, dass wir mit Biwapp die Warnung der Bevölkerung des Landkreises noch effektiver gestalten können“, erklärt Landrat Peter Bohlmann. Ein großer Vorteil sei, dass die Nutzer die App frei nach ihren Bedürfnissen einstellen könnten. So würden am Wohnort im Landkreis Verden wohl eher Schulausfälle als Lawinenwarnungen interessieren, am Urlaubsort in Süddeutschland aber umgekehrt.

Auch Erste Kreisrätin Regina Tryta, in deren Fachbereich beim Landkreis der Katastrophenschutz fällt, begrüßt die Einführung der Informations- und Warn-App als weiteren Baustein für den Bevölkerungsschutz: „Natürlich darf sich aber niemand zur Vorbereitung auf Notsituationen, wie zum Beispiel ein längerfristiger Stromausfall, allein auf sein Smartphone verlassen.“ Nützliche Tipps für Notfälle gibt die Broschüre „Für den Notfall vorgesorgt“ des BBK, die auf der Internetseite des Landkreises im Bereich Katastrophenschutz in mehreren Sprachen zum Download zur Verfügung steht.

Weitere Informationen zur Biwapp gibt es im Internet.