Kein Rückzug von der Kandidatur im Wahlkreis

Herbert Behrens will für den Wahlkreis kandidieren.

Landkreis Verden - Der Bundestagsabgeordnete für die Linke, Herbert Behrens, wird bei der Bundestagswahl im September wieder für seinen Wahlkreis Osterholz-Verden antreten. Das schien nach der Delegiertenversammlung in Wolfsburg am Wochenende zunächst unwahrscheinlich. Im Gespräch mit unserer Zeitung sorgt der Politiker aus Osterholz-Scharmbeck aber für Klarheit. In Bezug auf die Wahlkreiskandidatur habe er zur Zeit keine Konsequenzen aus der Versammlung gezogen.

Die beiden Kreisverbände im Wahlkreis 34, Osterholz und Verden, hatten sich eigentlich schon entschieden und ihren bisherigen Kandidaten Herbert Behrens ein weiteres Mal nominiert. Unsicherheit über Behrens eigene Pläne kam auf, nachdem die niedersächsischen Delegierten in Wolfsburg die Plätze auf der Landesliste vergeben haben. Als einer der beiden Landesvorsitzenden hatte sich der 61-Jährige eigentlich eine gute, wenn nicht sichere Position ausrechnen können. Als dann aber am Wochenende die Delegierten anders entschieden haben, hatte der engagierte Linke erklärt: „Ich trete jetzt nicht mehr an.“ Sinn machte es weiter unten auf den Liste auch sowieso nicht mehr.

Diverse Berichterstatter hatten bereits vom Ende der Politikerkarriere des Gewerkschaftssekretärs geschrieben. Dabei hatte Behrens sich in Berlin mit der Zugehörigkeit zu verschiedenen Bundestagsausschüssen, als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses des Bundestags zur VW-Dieselaffäre und als Obmann der Linken im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur in eine Reihe von verantwortungsvollen Betätigungsfeldern eingearbeitet. Ein Karriereende, wenn man noch den Vorsitz eines Landesverbandes inne hat, wäre ebenfalls überraschend gewesen. Zumal wenn im Januar auch noch die Landtagswahl ansteht.

Behrens unterlag in Wolfsburg mit seiner Bewerbung für den vierten Platz auf der Liste dem Herausforderer Victor Perli. Der war zuvor seinem Gegenkandidaten Dehm unterlegen. Perli hatte 80 Ja-Stimmen auf sich vereinen können, Behrens kam auf 76.

kle