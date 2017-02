Der Landkreis mit über 180 Fotos

Landkreis - Der Landkreis Verden hat viel zu bieten, das wissen die Einheimischen zu schätzen und das sollten Besucher kennenlernen. Dieser Auffassung sind zumindest die beiden Autoren des neuen Bildbandes über den Landkreis Verden.

Uwe Dammann (Text und Fotos) und Uwe Fricke (Fotos) haben eine Neuauflage des Bildbandes herausgegeben, der die „Schokoladenseiten“ in beeindruckenden Fotos auf 144 Seiten einfängt. Die Mediengruppe Kreiszeitung verlost unter allen Leserinnen und Lesern sechs mal ein Exemplar. Einfach mitmachen und bis heute, 24 Uhr, eine E-Mail an Gewinnspiel-verden@kreiszeitung.de schicken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Großformatige Aufnahmen zeigen die Verdener Stadtkulisse mit dem Dom, das Golddorf Otersen oder ein Frachtschiff bei Thedinghausen, das im Morgennebel auf der Weser in Richtung Bremen fährt. Stimmungsvolle Aufnahmen fangen die überschwemmten Wümmewiesen bei Ottersberg im Morgenrot ein oder zeigen die Fachwerkidylle im Künstler- und Bauerndorf Fischerhude.

Jeder Ort im Landkreis ist mit einem Kapitel vertreten. Die Geschichte der Städte und Gemeinden wird dabei anschaulich erzählt und mit historischen Fotos begleitet. Es gibt Fotografien von der Domweih in Verden, vom Thänhuser Markt oder dem Ottersberger Markt sind darin ebenso zu finden, wie Aufnahmen von der Verdener Jazz- und Bluesnacht.

Der in Zusammenarbeit mit dem Landkreis entstandene Bildband ist auch das offizielle Kreis-Buch. Die beiden Autoren sind profunde Kenner des Landkreises. Uwe Dammann arbeitet hauptberuflich als Redakteur beim Weser-Kurier und wohnt in Ottersberg. Uwe Fricke lebt in Bremen, wirkte aber viele Jahre als freiberuflicher Pressefotograf im Landkreis Verden.

Das Buch ist deutsch-englischsprachig im Medien-Verlag Schubert, Hamburg, erschienen und kostet 24,90 Euro. Auf 144 Seiten sind mehr als 180 farbige Fotos zu finden. Unter der ISBN-Nummer 978-3937843-53-7 ist es im Buchhandel erhältlich.

Weitere Informationen unter www.medien-verlag.de.