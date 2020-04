Schutz vor Corona: Landfrauen nähen Masken

Große Nachfrage aus Heimen und Praxen

+ Nicht medizinisch, aber begehrt: Die Masken der Landfrauen.

Verden – Ihren Teil zur Erleichterung der Arbeit von Pflegekräften, Therapeuten und Seniorenbetreuern möchten die Verdener Landfrauen im Landkreis Verden leisten. Angesichts des verbreiteten Magels an Atemschutzmasken haben sie sich an die Nähmaschine gesetzt und versuchen, in der Corona-Krise Abhilfe zu schaffen. „Bis heute konnten wir 414 Masken abgeben und werden in den nächsten Tagen noch viele weitere genähte an soziale Einrichtungen verschenken“, berichtete die Vorsitzende, Mechthild Lüdemann.