Lena Spehling schließt Ausbildung zur Produktdesignerin mit Auszeichnung ab

Verden - Sie gehört in ihrem Beruf landesweit zu den Besten: Lena Spehling, technische Produktdesignerin bei der Firma Block Transformatoren-Elektronik, wurde im Oktober in Oldenburg von der IHK Niedersachsen für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. „Die Ehrung war unglaublich und wirklich spannend“, erinnert sich die 23-Jährige jetzt in einem Pressegespräch zurück und verrät, wie sie überhaupt zu Block kam und wie es in naher Zukunft mit ihrer aufstrebenden Karriere weitergehen wird.

Seit mittlerweile dreieinhalb Jahren ist Spehling bei Block tätig. Der Weg dorthin führte sie allerdings über einige Umwege. „Meinen Realschulabschluss habe ich in Verden gemacht und mein Fachabi anschließend auch hier an den Berufsbildenden Schulen“, erläutert sie ihre schulische Laufbahn. Anschließend entschied sich die damals 18-Jährige dafür, digitale Medienproduktion zu studieren. Doch nach dem dritten Semester wurde ihr klar, dass das irgendwie nicht das Richtige für sie war. „Die technische Komponente hat gefehlt“, so Spehling. Also brach sie ihre Hochschulausbildung ab, um sich umzuorientieren.

Schließlich bewarb sich Spehling bei Block für eine Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin und wurde eingestellt. „Gerade am Anfang der Ausbildung kam mir dabei das Wissen, das ich mir mit meinem Vater erarbeitet hatte, zugute“, so die 23-Jährige. „Im Grunde habe ich von Kleinauf ständig mit ihm gemeinsam getüftelt. Wir haben zusammen Möbel gebaut, das Haus renoviert und einiges mehr“, berichtet sie.

+ Lena Spehlings Abschlussarbeit: ein speziell für die Firma Block hergestellter 3D-Druckerschrank.

„Während meiner Ausbildung habe ich viele Bereiche bei der Firma Block durchlaufen. Von der Werkstatt über die Metallbearbeitung und Elektronikfertigung bis hin zur Entwicklung“, so Spehling weiter. Die meiste Zeit habe die 23-Jährige aber an ihrem Schreibtisch verbracht. „Im Entwicklungszentrum setze ich mithilfe der Software ,SolidWorks‘ Ideen in 3D-Modelle um. Damit stelle ich eine Schnittstelle zwischen den Kundenanforderungen und dem fertigen Produkt dar“, erklärt die Verdenerin.

Eigentlich dauert bei Block die Ausbildung zur technischen Produktdesignerin dreieinhalb Jahre. Durch ihre herausragenden Leistungen konnte Spehling ihre Lehrzeit jedoch auf drei Jahre verkürzen.

Schließlich war es so weit: Die Abschlussprüfung stand an. „Was man dazu sagen muss, ist, dass die aus drei Teilen besteht. Der erste ist eine schriftliche Prüfung, der zweite eine 70-stündige Projektaufgabe und der letzte eine mündliche Prüfung. Und die Projektaufgabe stellt wirklich eine Herausforderung dar“, erinnert sich Spehling.

Innerhalb dieser 70 Stunden musste die 23-Jährige ein komplettes Projekt von der Ideenfindung über die Entwicklung bis hin zum endgültigen 3D-Modell begleiten und managen. „Währenddessen musste ich alles protokollieren und anschließend die Entscheidungen, die ich während der Projektphase getroffen habe, vor einem Prüfungsausschuss verteidigen.“

+ Ein weiteres Projekt, das Spehling während ihrer Ausbildung mitgestaltete: Mit diesem Wagen nahm Block letztes Jahr zum ersten Mal an der traditionellen Domweih teil. Foto: Block

Schließlich wurde Spehlings Projekt – ein spezieller 3D-Druckerschrank für die Firma Block – mit der Note „sehr gut“ honoriert. „Dann kam die Meldung, dass ich zu den landesweit Besten gehöre“, so Spehling.

Doch hier zieht die 23-Jährige noch keinen Schlussstrich: „Mein nächster Schritt ist jetzt, eine Weiterbildung zur staatlich geprüften Technikerin zu machen.“ Dazu wird Spehling ab März drei Jahre lang jeden zweiten Samstag eine Technikerschule in Bremen besuchen.

„Block unterstützt zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Und Frau Spehling ist da das beste Beispiel, da sie mit dem Techniker perfekt auf ihre Ausbildung aufbauen kann“, lobt Geschäftsleiter Personalmanagement Tobias Kirschke die technische Produktdesignerin.

Wenn Spehling nicht gerade an ihrer nächsten Idee am Rechner tüftelt, macht sie in ihrer Freizeit gerne Sport, zeichnet oder geht mit ihrer dreijährigen Hündin eine Runde spazieren.