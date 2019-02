Lampenfieber wie am ersten Tag

Es scheint für Musiker ein herausragendes Alter zu sein. Mick Jagger und Keith Richards sind es schon, Rolf Thiele wird es im September: 75. Die einen wie der andere haben irrsinnig viel zu erzählen - über ihr Musikerleben. Schlagzeuger Thiele mag in dieser Zeitung gar nicht wieder aufhören.

VON VOLKMAR KOY

Verden - Die Information über das 60-jährige Bühnenjubiläum von Rolf Thiele war natürlich ein Anlass nachzufragen, sich zu erinnern und von den „guten alten Zeiten“ zu träumen. Und gleichzeitig aber auch in die Zukunft zu blicken. Mit seiner aktuellen Band „Generation Blues“ wird der Schlagzeuger am Freitag , 8. Februat, ab 20 Uhr, das Clubkonzert des Vereins Verdener Jazz- und Blues-Tage im Kult bestreiten.

Der Blick zurück hingegen wird zu einem Protokoll der Musikgeschichte. Geboren wurde Rolf Thiele in Kassel, aufgewachsen ist er in Duisburg. Sein Vater war Stahlkocher, dazu als Organist Hobby-Hausmusiker. Sohn Rolfs erstes Instrument war eine Mundharmonika: „Mehr konnten wir uns nicht leisten.“ Im Wohnzimmer waren die ersten Melodien eines Quartetts zu hören, Vater, Onkel, Bruder und er selbst gaben bei Familienfeiern Gas. Und in der Schule. Bei Ausflügen hatte Rolf zu spielen. Pech für den Jungen: Im Musikunterricht gab es ständig eine Fünf. „Weil ich singen musste.“

Im städtischen Jugendheim bekam Rolf Thiele dann den Beginn von großen Karrieren mit. Elvis Presley, Bill Haley und die Rolling Stones waren plötzlich in aller Munde. Rolf schnappte sich ein Akkordeon, versuchte die Songs nachzuspielen. Was natürlich nicht klappte. Dann entdeckte er dort ein Schlagzeug. Er wurde Autodidakt. „Die Kids wollten alle Trommler werden“, erinnert er sich. Freunde kamen hinzu, aus dem alten Radio wurde ein Verstärker gemacht. Thiele gründete eine Skiffle-Group.

Was wiederum mit Problemen verbunden war. „Die Leute wollten die Shadows, die Spotnicks oder die Beatles hören.“ Thiele schwenkte auf Rock’n' Roll um. Seine erste Band 1960/61 hieß „The Strangers“. Für eine Cola, Kartoffelsalat und Würstchen spielte die Band in Jugendheimen und Eisdielen. „Es war eine extrem spannende Zeit, zumal viele englische Bands auch mit sozialkritischen Texten auf den Markt kamen.“ Nächster Schritt für den Musiker war die Gründung der Band „Airbirds“. „Da waren wir schon richtig gut“, kann er sich noch bestens an diese Zeit erinnern.

„Dann kam die Hammerzeit“, so Rolf Thiele. 1969 wurden die „Atomics“ grgründet. „Best Band in Town“ lautete die Werbung, Duisburg wurde schnell zu klein. „Wir haben oft in Kinos gespielt. Es war eine traumhafte Zeit.“ Nachts spielten die Musiker in der Band, tagsüber wurde gearbeitet. 1968 heiratete Rolf Thiele, und die Musik blieb auch dann wichtig. 500 bis 600 D-Mark standen für jeden Aktiven pro Monat als Gage bereit. Schnell gab es Einladungen ins Duisburger Lido. Dort hatten die „Atomics“ die Pausen zu füllen, wenn bekannte Musiker wie Pepe Lienhard, Hazy Osterwald oder Jochen Brauer sich eine Auszeit gönnten. „Im Kohlenpott waren wir eine Riesennummer“, sagt Thiele heute.

Ein wesentlicher Lebensabschnitt war für das Ehepaar Thiele die Begegnung mit Verdener Einwohnern bei einem Kurzurlaub. „Die schwärmten so von ihrer Stadt, da mussten wir auch hin“, beschreibt Thiele den Abschied aus Duisburg. 1981 war der Umzug angesagt. „Wir haben uns gleich in Verden verknallt“, beschreibt der Musiker seine Gefühle. Und (natürlich) ging es musikalisch weiter - mit der hierzulande weithin bekannten Gruppe „Middlestreet Jazzmen“. Die suchten gerade einen Schlagzeuger. und hatten ihn bald gefunden. Thiele: „Wir waren bestens im Geschäft, bekamen tolle Angebote, bestückten während der Domweih die Musikzelte.“ Die Konzerte im „Essighaus“ gelten heute als absolut legendär.

Die Krankheit seiner Frau zwang Thiele, in wärmere Gefilde auszuwandern. Sie fanden in La Palma in Spanien eine perfekte Insel. Und es kam, wie es kommen musste. Mit einigen Deutschen, die dort lebten, wurde die La-Palma-Jazzband gegründet. Es waren „richtig gute Musiker“, die das Leben der Thieles bereicherten. Rolf: „Wir spielten Stücke von Herbie Hancock und Dave Brubeck.“ Von 1981 bis 1994 war musikalischer Hochgenuss angesagt, wenn die Gruppe in Verden im Hotel Höltje Kostproben ihres beeindruckenden Könnens ablieferte.

Nach 14 Jahren kehrten die Thieles nach Verden zurück. Eine neue musikalische Heimat war ebenso schnell gefunden: „Generation Blues“. Vom klassischen Blues bis zu Pop-Titeln hat Rolf Thiele wiederum eine neue Basis für sein musikalisches Schaffen gefunden. Der Musiker ist überdies begeistert von der musikalischen Szene in der Reiterstadt. Das, was der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage biete, sei das äußere, positive Zeichen seines Hobbys.

Ohne die funktioniere Musik nicht, betont Rolf Thiele. Bei jedem Auftritt habe er nach wie vor Lampenfieber, „wie am ersten Tag“. Die nächste Generation wächst bereits heran. Er spiele ab und zu zusammen mit Enkel und Schwiegersohn. Das halte jung. Apropos: die Strapazen, die ein Schlagzeuger während eines Konzertes ertragen müsse, kompensiere er mit konsequentem Fitness-Programm: „Ich fahre jeden Morgen 45 Kilometer Fahrrad, bin ein Bewegungsmensch.“ Das ist seinen Konzerten immer noch anzumerken: „Bei jedem Gig muss der Zuschauer den Schweiß auf der Stirn eines Musikers erkennen.“