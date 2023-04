Dauerbrenner vor der Kita in Dauelsen

Von: Markus Wienken

An oder aus? Die Lampen auf dem Gelände der Kita in Dauelsen spielen verrückt. © Markus Wienken

Verden – Taghell und alle Lampen an, da reibt sich der Anwohner in Dauelsen ein wenig ungläubig die Augen, glaubt an eine Sinnestäuschung oder einen Schildbürgerstreich, wenn er auf das Gelände der Kita an der Elisabeth-Selbert-Straße blickt. „Seit Pfingsten brennen immer wieder die Birnen, egal ob es leicht dämmert oder die Sonne scheint. Meistens, vor allem jetzt, wo die Tage länger werden, kaum zu sehen, weil es eben hell ist“, beschwert sich ein Nachbar.

Trotz Energiekrise brennen die Lampen dauerhaft vor der Kita in Verden

Auf Verwunderung stieß und stößt das ausdauernde Flutlicht in dem Wohngebiet vor allem deshalb, weil angesichts von Energiekrise Strom knapp und vor allem teuer ist. Ende nicht absehbar. Überall gehen deshalb seit über einem Jahr die Straßenlampen spät an und pünktlich aus oder werden in der Leistung runtergefahren, weil es nicht mehr zu bezahlen ist. Auch zuhause werde gespart, weil es gewünscht und notwendig wird, so die kritischen Stimmen aus der Nachbarschaft rund um die Kita.

Nachbar ruft Bund der Stuerzahler an

Weil er sich die dauerhafte Beleuchtung der insgesamt vier Lampen nicht erklären konnte und schon gar nicht hinnehmen wollte, sei einer der Nachbarn sogar mehrfach bei der Stadt telefonisch vorstellig geworden, habe das „Problem“ geschildert. Die Software sei Schuld, die Zeitintervalle der Lampen-Schaltungen nicht zu verändern, so eine der Antworten. Kaum vorstellbar: „Wir fliegen zum Mond, aber könne nicht vier Lampen ausknipsen“, ärgerte sich der Spaziergänger. Und nicht nur darüber: „Sind schließlich auch meine Steuergelder, die da buchstäblich verbrannt werden.“

Apropos Steuern und zahlen: Wo Verschwendung droht, vielleicht sogar Misswirtschaft, kann Meldung gemacht werden, und zwar beim sogenannten Bund der Steuerzahler. Da landete die Beschwerde aus Dauelsen ebenfalls, und die Behörde notierte den Tatbestand, versprach, sich um den „Dauerbrenner“ vor der Kita zu kümmern.

Stadt Verden - das Problem kriegen wir in den Griff

Die Beschwerde ist angekommen. Die Bundesbehörde hat sich im Rathaus gemeldet, bestätigt Thorsten Röpke, zuständiger Sachbearbeiter bei der Stadt Verden. „Das Problem ist bekannt, sollte eigentlich schon seit geraumer Zeit behoben sein“, versichert Röpke auf Nachfrage. Seine Vermutung: „Ist möglicherweise auch schon passiert, und dann erneut aufgetreten. Wir werden dem nachgehen“, versprach er. Röpke zeigte sich zudem dankbar für den Hinweis. „Wenn's hakt, gehen wir jeder Meldung nach.“ Einen Software-Fehler, der sich grundsätzlich nicht lösen lasse, schließt der städtische Mitarbeiter aus. „Das sollten wir in den Griff kriegen.“