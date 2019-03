Mit Kuppel-Cup zufrieden

Waren für die Feuerwehren der Stadt Verden am Start: Tobias Jachmann, Patrick Feuße, Daniel Teubert, Steffen Wortmann und Torben Voigt (v.l.). Foto: Feuerwehr Verdent

Verden-Nieder-Bessingen – Die CTIF-Wettbewerbsgruppe der Feuerwehr Verden startete mit dem zehnten Kuppel-Cup der Feuerwehr Nieder-Bessingen in Hessen in die Wettkampfsaison. Die Verdener belegten einen guten Mittelplatz im Messen gegen 30 Wettkampfteams aus mehreren Bundesländern.

Ausgetragen wurde der Wettbewerb in einer Sporthalle. „Bei einem Kuppelwettbewerb wird das Herrichten einer Wasserentnahmestelle auf Zeit abverlangt und kein kompletter Löschangriff vorgetragen. Schnelles und fehlerfreies Vorgehen wird hier bewertet“, erklärt Pressesprechen Torben Voigt.

Der Aufbau geschieht „trocken“, das heißt ohne Wasser. Gewertet wird nach den Regeln des CTIF. Die Abkürzung, so Voigt, steht für „Comité Technique International de prévention et d’extinction du Feu“ und beschreibt den internationalen Feuerwehrverband.

Auch wenn die Mannschaft aus Verden am Wochenende punktemäßig nicht ganz oben mitspielen konnte, war das Wettkampfteam doch zufrieden mit seinen Ergebnissen. Das Training im Winter hatte sich ausgezahlt und den Saisonstart wertete das Team als „wesentlich runder als im Vorjahr“. Der Wettbewerb habe der Gruppe wertvolle taktische Erkenntnisse gebracht, resümiert Voigt. Die müssten jetzt in die nächsten Trainingseinheiten eingearbeitet werden.

Neben dem eigentlichen Wettbewerb stand gerade zu Saisonbeginn auch der Austausch mit den anderen Wettbewerbsgruppen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Mit Platz 13 sicherte sich das Team aus Verden einen guten Platz im Mittelfeld. Der Sieg in der Tageswertung ging an die Gruppe aus Möllenbeck und in den Ko-Runden siegten die Gastgeber aus Nieder-Bessingen. Bei den Teilnehmern konnten sie mit der hervorragenden Vorbereitung des Wettkampfes punkten.

Für die Wettbewerbsgruppe aus Verden, die sich aktuell aus Mitgliedern der Ortsfeuerwehren Verden, Hönisch-Hutbergen und Walle zusammensetzt, diente die Teilnahme an diesem Wettbewerb unter anderem auch als Vorbereitung für den 38. Niedersächsischen Landespokal. Um die begehrte Auszeichnung ringen die niedersächsischen Feuerwehrteams am 29. Juni im Zuge des 150-jährigen Jubiläums der Ortsfeuerwehr Verden im Verdener Stadion. Bisherigen Planungen zufolge wird der Wettbewerb im Sommer von einem umfangreichen Rahmenprogramm für Jung und Alt, rund um das Thema Feuerwehr begleitet.