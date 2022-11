Herbstkunsttage in Verden: „Ich wollte immer eine Geschichte erzählen“

Von: Christel Niemann

Verden – In der Kundenhalle der Kreissparkasse Verden werden Besucher im Rahmen der 34. Herbstkunsttage bis einschließlich Freitag, 25. November, von Rotkäppchen, Dornröschen, tapferem Schneiderlein, Gestiefeltem Kater & Co begrüßt. Denn die diesjährige Kunstschau – für deren Eröffnung sich auch Schauspieler der Domfestspiele in Märchengestalten verwandelten – ist ganz der Illustratorin, Zeichnerin und Malerin Regine Heinecke gewidmet.

Sie galt als die Königin der Illustratorinnen in der DDR, von der damals vermutlich jeder Haushalt eines der von ihr illustrierten Kinderbücher besaß. Unter dem Titel „Großmutter, was hast Du für große Ohren?“ werden über 100 ihrer oft skurril-humorvollen und poetisch-fantastischen Zeichnungen, Malereien, Druckgrafiken und Buchillustrationen gezeigt. Einige von ihnen sind in Verden sogar erstmals öffentlich zu sehen.

„Ich wollte immer eine Geschichte neben dem Text erzählen, nicht nur eine bloße Abbildung schaffen“, so ein Zitat der 2019 im Alter von 83 Jahren verstorbenen Künstlerin, für die Kunst und Literatur sowie Wort und Bild alles bedeutet haben.

Nach der kurzweiligen Begrüßung durch die Vorstandsvorsitzende der KSK, Silke Korthals, führte Tina Reitz, Leiterin des Museums Schloss Voigtsberg im vogtländischen Oelsnitz, das Publikum bei der Vernissage am Montag, zufällig der dritte Todestag von Regine Heinecke, in das Werk der Künstlerin ein. Das Museum verwaltet den gesamten Nachlass von Heinecke. Leiterin Reitz hatte auch den Aufbau der umfangreichen Ausstellung koordiniert.

Geboren wurde Regine Heinecke am 20. August 1936 in Zwickau, sie wuchs auf in Taucha, in der Nähe Leipzig. Kreativität, die Liebe zur Natur und Literatur haben laut Reitz ihre Kindheit geprägt und sie habe früh mit Geduld und Fantasie zu zeichnen begonnen.

Während ihrer Ausbildung zur Lithografin und Offsetretuscheurin habe Heinecke dann die wesentlichen Techniken und Grundlagen erlernt, die sich auf ihr späteres Schaffen im besten Sinne ausgewirkt hätten. Von 1953 bis 1956 habe sie außerdem ein Studium für Grafik und Buchkunst absolviert und sei danach als freischaffende Künstlerin tätig gewesen.

„Regine Heinecke war nie ein städtischer Mensch“, erzählte Reitz. Anfang der 1960er-Jahre habe sie daher ihren Wohnsitz von Leipzig nach Bobenneukirchen im Vogtland verlegt, eine waldreiche Gegend von geradezu mystischer Ausstrahlung, wo die Künstlerin reichlich Inspirationen für ihre künstlerische Arbeit gefunden habe.

Sie habe illustriert und pointiert und in verschiedenen Techniken gearbeitet und in einer Formensprache, die die Prinzipien des Surrealismus aufgreife, in den Jahrzehnten des Schaffens nicht nur klassische Weltliteratur, sondern auch zeitgenössische, teils kritische Literatur bereichert. So hätten Werke von Gottfried Keller, Friedrich Hebbel oder Cervantes mit Bildern von Regine Heinecke eine neue Wirkung bekommen.

Wo das „Illusorium“ an ihr Leben und Werk erinnere, werde sie als große, aber auch schwierige, flatterhafte und eigensinnige Künstlerpersönlichkeit beschrieben. „Kompromissen war sie nicht eben zugetan“, so Reitz.

Die Faszination für das Märchenhafte, das Träumerische, für Fantastisches und Hintersinniges hätten Regine Heinecke ausgezeichnet. Ihre lebendigen Zeichnungen, Malereien und Druckgrafiken ermöglichten es dem Betrachter in fremde, mystische Welten einzutauchen und sich daran zu verlieren, wenn märchenhafte Gestalten oder mystisch anmutende Situationen einem in den traumhaften Bildern begegneten. „Schauen Sie sich erst einmal in Ruhe die Bilder an und vermeiden Sie es zunächst, einen Blick auf die Titel zu werfen. Vielleicht entdecken und sehen Sie dann sogar noch ganz neue Facetten bekannter Geschichten oder Verstecktes und können gänzlich unbedarft in den Zauber der Bilder eintauchen“, lautete daher ihr Rat.

