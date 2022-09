Verdener Politik zieht Daumenschraube beim Kunstrasenplatz an

Von: Heinrich Kracke

Seit zehn Jahren besteht auf dem Saumurplatz bereits das Kunstrasen-Fußballfeld. Jetzt ist ein Zweites beantragt. © Kracke

Der FC Verden und die Jugendherberge Verden hoffen auf einen zweiten Kunstrasenplatz. Sie müssen jetzt schnell nachliefern

Verden – Nachdem es eng geworden war auf dem Kunstrasen des Saumurplatzes hoffen der FC Verden und die Jugendherberge jetzt auf ein zweites Areal dieser Güte. Einen entsprechenden Antrag haben sie ans Rathaus geschickt. Und tatsächlich stehen die Chancen für das Projekt mit einem Volumen von 700 000 Euro nicht schlecht, aber Fußballer als auch Herbergsväter müssen plötzlich die Beine in die Hand nehmen und rasch nachliefern. Gleichzeitig beschleichen die Politik Zweifel, ob ein Kunstrasenplatz in Zeiten von Klima- und Naturschutz noch zeitgemäß, oder ob es der Umweltbelastung jetzt doch genug ist. Wohlwollend passierte das Projekt dennoch den Schul- und Sportausschuss.

FC Verden kann kaum noch Spieler aufnehmen

Der aktuell noch einzige Kunstrasen-Fußballplatz der Stadt sei ausgebucht, sagte Fachbereichsleiterin Sabine Mandel. Der FC Verden könne schon kaum noch weitere Spieler aufnehmen, zumindest dann nicht, wenn dafür neue Mannschaften gegründet würden, weil eben keine weiteren Trainingszeiten auf dem vorhandenen wetterfesten Geläuf zur Verfügung stünden. Und auch in der Jugendherberge löst der Allwetterplatz ein bemerkenswertes Echo aus. An jedem zweiten Wochenende des Jahres sei sie mit vier Fußballmannschaften und deren im Schnitt 25 Spielern ausgebucht.

Dass ein zweiter Kunstrasen nicht zum Nulltarif für die kommenden Nutzer zu haben ist, gilt bereits als ausgemacht. Verein und Jugendherberge hatten schon in ihrem Antrag erklärt, sie würden sich mit je 6 000 Euro pro Jahr beteiligen.

Klingt alles nicht schlecht, reichte der versammelten Kommunalpolitik aber nicht. Warum entstehe hier bereits ein zweiter Kunstrasen, wenn auf den Sportplätzen anderer Vereine noch nicht einmal ein erster zur Verfügung stehe, hieß es. Weitere Clubs könnten eine Gleichbehandlung anmahnen. „Im Grunde brauchen wir so etwas wie einen Sportstättenentwicklungsplan“, forderte etwa Anja König (CDU).

Tatsächlich erinnert die Lage durchaus an Wildwuchs. Nachdem vor zehn Jahren am Saumurplatz gehandelt wurde, keimten solche Pläne erst wieder auf, als der SV Hönisch zunehmend Land unter, zumindest im Winter, und rappelvolle Trainingspläne meldete, die bei anhaltendem Schietwetter nicht ansatzweise eingehalten werden könnten. Hier befindet sich jetzt der zweite Fußball-Kunstrasen der Stadt in Planung.

Verdener Politik drängt auf Gleichbehandlung

Um nun in Sachen Saumurplatz Wildwuchs zu verhindern und Gleichbehandlung zu behalten, schlug Ausschussvorsitzender Umut Ünlü (SPD) vor, die Auslastung eines zweiten Platzes auszuloten. „Es ist unwahrscheinlich, dass sofort alle Trainingszeiten vergeben sind. Deshalb ist anderen Vereinen ein Training auf dem neuen Platz ebenfalls anzubieten.“ Die Politik drehte aber noch ein Stück weiter an den Daumenschrauben. Die beiden Antragsteller, Jugendherberge und FC Verden, sollen anderen Vereinen ein Angebot unterbreiten. Und das sogar möglichst schnell. Wie in der Sitzung herauskam, soll sich der Verwaltungsausschuss schon kommenden Dienstag mit dem Thema befassen, vorausgesetzt, es liege bereits dann das Ergebnis der Vereins-Umfrage vor.

Weitgehend entkräftet wurden indes die ökologischen Vorbehalte. Grünen-Ratsfrau Alina Ludas hatte insbesondere den Kunstrasen-Belag bekrittelt, die „schwarzen Kügelchen“, die dem Areal zugefügt würden. „Das bleibt an der Kleidung haften, es wird in die Umwelt getragen.“ Allerdings verwies Mandel darauf, diese erste Belagsvariante werde nicht verwendet, sie sei auch schon vor zehn Jahren nicht verwendet worden. „Da kommt kein Mikroplastik zum Einsatz.“ Sport-Bereichsleiter Bastian Ehlers habe einen emissionsfreien Kunstrasen, beispielsweise in Rotenburg eingebaut, begutachtet und als aktuell beste Lösung eingestuft. Das Einsparpotenzial eines künstlichen Rasens im Vergleich zum natürlichen bezifferte Mandel mit 14 000 Euro pro Jahr, einschließlich der Kosten für die Beregnung.

Da die Sportpolitiker schon mal den Umweltgedanken aufgegriffen hatten, machten sie auch vor einem nächsten Thema nicht Halt. Auf die Biodiversität sei zu achten, auf eine Artenvielfalt am Rande der Fußballplätze. Christdemokratin König hielt auch gleich ein Beispiel parat: „Warum nicht die Ballfangnetze begrünen?“ Tja, warum eigentlich nicht?