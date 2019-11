Kunsthandwerk im Rathaus

Verden – Herbstliche und weihnachtliche Dekorationen, dekoratives Kunsthandwerk, Textilien, künstlerische Gebrauchsgegenstände und Objekte aus verschiedenen Materialien (Holz, Keramik, Glas) bis hin zum preisgekrönten Kinderbuch erwarten die Besucher am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr, auf der Werk-Kunst-Ausstellung im historischen Verdener Rathaus.

26 regionale und überregionale Kunsthandwerker sind an der traditionellen Ausstellung beteiligt und zeigen ein breites Spektrum zeitgenössischer Kunst. Gespannt erwartet wird etwa Marion Kienzle aus Achim, die aus recycelten Fahrradschläuchen die coolsten Taschen fertigt. Ebenso freuen sich die Organisatorinnen Jeanette Hammer-Coels, Renate Bertram, Bärbel Hesse und Hannelore Schnitter auf

Coole Taschen aus Fahrradschläuchen

die Objekte in Steinzeug und Porzellan von Sabine Martin aus Rehburg-Loccum, die ebenso wie die Drechselarbeiten von Hergen Böttcher aus Bremen wahre Hingucker sind, oder auf die Grafikerin Iris Paul aus Hamburg, die unlängst für ihr Bilderbuch „Polka für Igor“ mit der Deutsche Jugendliteraturpreis in der Sparte Bilderbuch ausgezeichnet. Mit dabei ist die Keramikerin Cordula Birck aus dem brandenburgischen Görzke. Birck hat in den 80er-Jahren ihre Gesellenausbildung in Berlin absolviert und war danach als Meisterin- und Gestalterin zur Ausbildung im Westerwald sowie in der Töpfer-Innung als Ausbildungswartin von Brandenburg tätig. Ihr Handwerk hat die Künstlerin auf Gefäßkeramik, auf gedrehtes Geschirr vom Salzstreuer bis zur Waschschüssel fokussiert. Gebrannt werden sämtliche Stücke im Gasofen bei 1270 Grad. Dabei liebt die Keramikerin das Spiel von Farbigkeit und Temperatur, wenn beispielsweise eine bräunlich-grüne steinerne Oberfläche aufbricht und blaue Kristalle erscheinen, die im Ergebnis an den Sternenhimmel oder moorige Teiche erinnern. Zum Verweilen lädt das Café ein, das diesmal erneut ein Team vom Schützenverein Nordkampen organisiert. Traditionell nehmen auch die Schülerfirma der Klaus-Störtebeker-Schule sowie die Heimstätte Jeddingen an der Werk-Kunst-Ausstellung teil. Besonders spannend für die Besucher dürfte abermals die Auseinandersetzung mit den fließenden Grenzen zwischen Kunst und Handwerk mit hohem Gebrauchsnutzen sein. Der Eintritt beträgt wie schon in den Jahren zuvor 1 Euro und kommt erneut sozialen Projekten in Verden zugute. nie