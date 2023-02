Verdener Gasthaus Zur Brücke: Es geht weiter

Von: Katrin Preuß

Die Geschichte des Gasthauses Zur Brücke reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Als erster Wirt des traditionsreichen Lokals ist Hotelier Carl Bruer notiert, der von 1869 bis 1898 Wirt in der Brückstraße war. © Böhning

Angelika Repinski übernimmt von Uschi Hören und führt das Verdener Gasthaus Zur Brücke nun weiter.

Verden – Verdens Kneipengänger können sich freuen: Die Gaststätte Zur Brücke hat nicht nur eine weit zurückreichende Vergangenheit, sie hat auch eine Zukunft.

Nach mehr als 53 Jahren hinter dem Tresen feierte Ursula Hören, von ihren Gästen liebevoll „Uschi“ gerufen, Mitte Dezember 2022, ihren letzten Tag als Gastwirtin. Nun hat Angelika Repinski das Ruder übernommen.

Ursprünglich hatte sie erst im Frühjahr durchstarten wollen. Jetzt hat die Brücke doch schon donnerstags und freitags ab 17 Uhr sowie sonnabends ab 19 Uhr geöffnet. „Die Nachfrage ist halt da“, sagt sie und meint die Stammgäste, die Knobel- und Karten-Runden, die sich regelmäßig zum frisch gezapften 0,2-Bierchen treffen.

Das Publikum im Gasthaus Zur Brücke sei vom Alter her bunt gemischt. Zwischen 20 und 80 Jahren sei alles dabei. Und gerade das macht für Angelika Repinski den Charme des Lokals aus. Das – und die Einrichtung.

Gemütlicher Schankraum soll erhalten bleiben

Im Schankraum hat sich seit Jahren nichts verändert. Einladende Sofas, blankgescheuerte Tische, ein Tresen mit bequemen Hockern und einer Eckbank, an den Wänden kupferne Teller, die Beleuchtung ein wenig schummerig. Es ist urig und hat tatsächlich das Zeug zu einer echten Kult-Kneipe. „Und das soll auch alles so bleiben“, sagt Angelika Repinski. Also fließt aus den Zapfhähnen auch nach wie vor Königs Pilsener und Haake Beck. Wer mag, gönnt sich ein Schnäpschen – und darf sich dazu eine Zigarette anzünden.

Mehr als 53 Jahre lang führte Uschi Hören das Lokal. © Haubrock-Kriedel

Bereits vor zwei Jahren hätte Angelika Repinski die Nachfolge von Uschi Hören antreten können. Die langjährige Pächterin, mittlerweile 84, hatte sich zur Ruhe setzen wollen und bei der Berufskollegin angefragt. Seinerzeit sei ihr das aber noch zu viel gewesen, sagt Repinski, die vorrangig die Geschäfte des Restaurants Lugenstein führt.

Kneipe mit Kultcharakter: Am Gestühl will die neue Wirtin nichts ändern. Nur der Fußboden soll ausgetauscht werden und ein frischer Anstrich her. © Preuß

Die Leitung des Lokals in unmittelbarer Nähe zum Dom will die Verdenerin aber in naher Zukunft ganz abgeben an Tochter Katharina und Schwiegersohn Carsten Fischer. „Und ich mach dann hier weiter“, meint die neue Brücken-Wirtin und lässt ihren Blick durch das Lokal schweifen.

Angelika Repinski freut sich auf ihre neue Aufgabe. © Preuß

Hinter dem Tresen stehen, fröhlich mit den Gästen plaudern, das entspricht ganz dem Naturell der Gastronomin. „Ich bin halt laut, ich bin schrill“, beschreibt sie sich lachend und schüttelt ihre Locken. Lebhaft darf es darum dann und wann auch in der Gaststätte zugehen. „Mein Plan ist es, einmal pro Monat Minimum eine Veranstaltung mit Tanz anzubieten“, kündigt sie an. Dabei hat sie nicht nur Himmelfahrt, Domweih und die Kneipennacht der Verdener Jazz- und Blues-Tage im Sinn.

Welche Band sucht eine Auftrittsmöglichkeit?

Am kommenden Freitag, ab 20 Uhr, lesen und singen Helga Flatow und Michaela Rampp Texte und Lieder rund um die Frage „Was ist eigentlich Fasching?“. Ab 22 Uhr ist dann der Eintritt frei und jeder, der mag, kann das Tanzbein schwingen. Am Freitag, 20. März, sorgt die „Mighty Mais Mafia“ für Partystimmung. Und für den 1. April hat sich Angelika Repinski den „The Voice Senior“- Teilnehmer Lutz Hiller samt Band eingeladen. „Darauf freue ich mich ganz besonders“, sagt sie.

Künstler, die ebenfalls in der Gaststätte Zur Brücke auftreten möchten, können sich gern über das Restaurant Lugenstein, Telefon 04231/8705950, E-Mail info@lugenstein.de, mit ihr in Verbindung setzen. „Ich gebe jedem eine Chance.“