Kühnhold wird Clawik

Von: Ronald Klee

Teilen

Auftritte in Zeitschriften: Kühnhold setzt verstärkt auf Druckerzeugnisse. © Klee

Jetzt macht er weniger TV und mehr Papier: Cartoonist Claus-Wilhelm Kühnhold konzentriert sich neuerdings mehr auf sein zeichnerisches Talent. Der ehemalige Verdener ist seit 30 Jahren außerdem Cartoonist der Verdener Aller-Zeitung.

Verden – Wo hat Dieter Bohlen seine fiesen Sprüche her und wer denkt sich sonst so manchen Gag von Comedians oder in Possenreißer-Shows im TV aus? Natürlich sind es nicht immer die, die da ihr Gesicht in die Kamera halten. Es gibt ein Heer von Schreibern, deren Kreativität dafür sorgt, dass die Gesichter auf der Mattscheibe so originell rüberkommen.

Einer von ihnen ist Claus-Wilhelm Kühnhold. Der ehemalige Verdener ist nicht nur seit 30 Jahren Cartoonist der Verdener Aller-Zeitung. Er hat viele Jahre die Gags, Pointen und wie er es formuliert „dummen Sprüche“ für Fernsehproduktionen geschrieben. Damit ist jetzt genug, er will sich mehr seinem zeichnerischen Talent zuwenden.

Das mit dem Fernsehen hat Kühnhold schon sehr bald nach dem Studium angefangen. Eigentlich ist er Jurist: „Ich habe 1987 am Domgymnasium Abitur gemacht und anschließend Jura in Kiel studiert, 2. Staatsexamen war 1997“, berichtet der VAZ-Cartoonist von seinem Werdegang.

„Gleich im Anschluss bin ich nach Köln gezogen und habe bei RTL-Samstag Nacht und gleichzeitig bei Harald Schmidt meine Arbeit als Comedy-Autor begonnen.“ Es folgten viele weitere Formate, für die ich geschrieben habe, zum Beispiel Ladykracher, die Wochenshow, Switch, Was guckst Du? Mensch Markus, Die dreisten Drei, Sechser Pack, Mario-Barth-Show und so weiter. „Zuletzt war ich für die dummen Sprüche für Dieter Bohlen und den Rest der Jury bei DSDS zuständig.“ Die Liste der TV-Größen, für die Kühnhold gearbeitet hat, ist lang.

Neben der „TV-Texterei“ hat Claus-Wilhelm Kühnhold seit mehr als 30 Jahren seine unverkennbaren Karikaturen für die Samstag-Ausgabe der Verdener Aller-Zeitung abgeliefert, regelmäßig und ohne Unterbrechung verlässlich. Aber auch dieses Talent, das Zeichnen von witzigen Sketches oder Cartoons, hat der Ex-Verdener immer mal wieder einem größeren Publikum angeboten. Seine Bücher „Cartoons für Juristen“, „Cartoons für Surfer“ und „Cocktails für Juristen“ zeugen davon und sind unverkennbar Kühnhold.

Den typischen Stil und die Bildsprache hat er schon in den Anfängen entwickelt und mittlerweile Generationen von VAZ-Lesern damit unterhalten. In den verschiedenen Büchern hatte er sich dann auf bestimmte Themen oder „Opfer“ seines Humors konzentriert. Vor allem auf seinen Berufsstand, die Juristen.

Das gilt auch für Ausstellungen, wie die vor zwei Jahren im Amtsgericht: „Von Rechts wegen links“. Das ganze hatte schon dadurch wieder einen ironischen Zug, dass die Präsentation aus Zeichnungen bestand, die die Juristen ausgerechnet in ihrem Tummelplatz aufs Korn nahm.

Clawik ist für zwei Neuerscheinungen verantwortlich, bei Lappan und beim renommierten Carlsen-Verlag.

Wie diese Seite des Wahl-Kölners nie verblasste, so blieben die Beziehungen zu Verden immer lebendig. Wenn er sich jetzt neu orientiert, wird sich das nicht ändern, auch sein Wohnsitz in Köln. „Auf dieses zeichnerische Talent richte ich nun wieder verstärkt mein Augenmerk“, berichtete Kühnhold im Gespräch mit unserer Zeitung.

Unter dem Pseudonym „Clawik“ konzentriert sich Kühnhold auf Text und Bild. © Privat

Den langen bürgerlichen Namen kürzt er dafür mal eben auf zwei Silben zusammen. „Clawik“ ist seit Kurzem sein Pseudonym, die Website www.clawik.de ist seit ein paar Tagen freigeschaltet. Und Clawik ist auch derjenige, der für zwei Neuerscheinungen verantwortlich „zeichnet“, wieder bei Lappan, beziehungsweise beim renommierten Carlsen-Verlag.

„Es sind bereits verschiedene Bücher herausgekommen, und es gibt viele Auftritte in anderen Zeitschriften“, verrät Kühnhold. Ganzseitig ist er beispielsweise in den Zeitschriften „Shape“ und „Joy“ zu finden: „Voll Retro“ und „Fit Happens“.