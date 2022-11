Krisenfolgen in der Kultur des Landkreises Verden

Von: Ronald Klee

Zögerliche Anmeldungen zu Kursen: Vorsichtige Planung bei der Kreisvolkshochschule. © Klee, Ronald

Landkreis – Die Kulturförderung ist traditionell nicht der gewichtigste Posten im Kreishaushalt. Dennoch gehören die Einrichtungen, in die die Mittel fließen, im Kreisgebiet zu den meistbesuchten. Als Dörte Lübkemann im Ausschuss den Umfang ihres Etats mit 3,25 Millionen Euro beschrieb, wirkte das eher spartanisch. Immerhin hält der Landkreis damit KVHS und Musikschule, Kreisarchiv und Museen am Laufen. Und dabei wirke sich die gesellschaftliche Lage aus. Die aktuellen Krisen zeigen auch in diesem Haushalt wieder ihre Folgen in der Kultur.

Die beiden Bildungseinrichtungen, Volkshochschule und Musikschule, sind die größten Posten mit einem Zuschussbedarf von 1,1 und einer Million Euro. Dabei spielen bei beiden Einrichtungen Investitionen derzeit keine Rolle. „Das spielt sich im Bereich von benötigten Geräten ab. Größere Auswirkungen hat dagegen die gesellschaftliche Situation“, erklärte Fachdienstleiterin Lübkemann. Bei der Kreisvolkshochschule seien noch Nachwirkungen der Coronakrise zu spüren. So zeige sich weiterhin in den Kursen das Bedürfnis, Abstände zu wahren, während sonst wieder Normalbetrieb die Regel sei. Der Platzbedarf sei gewachsen, und das wirke sich auch auf die Kosten aus.

Zugleich zeige sich eine gewisse Zurückhaltung bei der Buchung der Kurse. Lübkemann erkennt darin eine Reaktion auf die Inflation und die Auswirkungen des Ukrainekriegs vor Ort. Der hohe Raumbedarf ziehe natürlich auch, wie im Privaten, entsprechend höhere Heizkosten nach sich. Bei der Berechnung der zu erwartenden Einnahmen sei sie ebenfalls eher vorsichtig vorgegangen. Zudem seien als Folge dieser nicht so planbaren Lage weniger Förderbeträge zu erwarten.

Für die Finanzplanung gab es aus dem Ausschuss schon mal Applaus. Hella Bachmann (CDU) betonte die Bedeutung der Bildung, die die Bürger in KVHS und Musikschule aus eigenem Antrieb abrufen. Auch Eva Hibbeler (SPD) würdigte eine „tolle Leistung“ der Einrichtungen, die ja immer auch ein Angebot gerade für den kleinen Geldbeutel sei.

Die Museumsförderung stand für die Haushaltsberatungen nicht zur Debatte, weil sie vertraglich mit den Einrichtungen beziehungsweise ihren Trägern festgelegt ist. Für das Deutsche Pferdemuseum und das Domherrenhaus in Verden sowie das Haus Irmintraut in Fischerhude stehen insgesamt 264 200 Euro im Haushaltsentwurf.

Dörte Lübkemann warnte aber schon mal vor, dass die fünfjährige Förderperiode im kommenden Jahr ausläuft. Die Kulturpolitiker des Kreistags können sich also schon einmal auf neue Verhandlungen im kommenden Jahr einstellen.

Für das Kreisarchiv und die Pflege der Partnerschaften ist der Kulturetat ebenfalls zuständig. „Die Verbindung nach Polen entwickelt sich gerade intensiv“, berichtete Erste Kreisrätin Regina Tryta. Das habe mit den Flüchtlingen aus der Ukraine zu tun, die in Polen betreut werden. Wegen der engen Verbindung nach Zielona Gora über die ehemalige Kreisgemeinschaft Preußisch Eylau hatte eine Spende des Landkreises in diesem Jahr bereits eine Freizeit für Kinder und Jugendliche ermöglicht. „Da gibt es weitere Wünsche bei den polnischen Partnern und die werden Geld kosten“, deutete Tryta an. Der Kreistag hatte vor dem Hintergrund des Angriffs auf die Ukraine seine grundsätzliche Bereitschaft zur Hilfe bereits im Sommer erklärt.

Eher bescheiden ist die Veranstaltungsförderung des Landkreises. Einen Fördertopf mit einem Umfang von 30 000 Euro stellt der Kreistag dafür jährlich bereit. Dass der Rahmen keine großen Sprünge zulässt, war den Abgeordneten auch in der aktuellen Beratung bewusst. Ob sich daran etwas ändern soll, ließen sie zunächst aber noch offen. Ebenso die Frage, ob die Summe erneut komplett wie im vergangenen Jahr in die Veranstaltungsförderung fließen soll. Damals sollte damit nach Corona die Rückkehr der Veranstaltungen unterstützt werden.

Diesmal aber schlug der Ausschussvorsitzende, Wilhelm Hogrefe (CDU) vor, die ursprünglich beabsichtigte Praxis wieder aufzunehmen, nach der ein Anteil der Summe von 7 500 Euro einem Thema gewidmet wird. Damit wollte die Politik die Förderung auf Veranstaltungen eingrenzen, die eine von ihr festgelegte inhaltliche Richtung aufgreifen.

Einen konkreten Beschluss fassten die Ausschussmitglieder dazu aber nicht. Die Fraktionen haben jetzt Zeit, ihre Position dazu bis zum Kreisausschuss zu finden. Ansonsten sorgte der Kulturetat aber nicht für Diskussionen. Der Ausschuss empfahl das Zahlenwerk einmütig zur Verabschiedung. kle

Die Museumsförderung muss 2023 neu festgelegt werden. © Klee