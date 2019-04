Krimi und Kulinarisches

Verden – Sophie Bonnet ist das Pseudonym, das sich die Autorin Heike Koschyk aus Hamburg eigens für ihre Krimireihe um den liebenswerten provenzalischen Ermittler Pierre Durand zugelegt hat. Das besondere an diesen Büchern ist, dass Bonnet ihren Lesern nicht nur spannende Kriminalfälle erzählt, sondern auch ihre Liebe zur Provence und ihre Leidenschaft für die französische Küche einbezieht. Nun war sie zu einer „kulinarischen Krimilesung“ zu Gast in der Stadtbibliothek.

Im ersten Teil las die Autorin aus ihrem Roman „Provenzalische Schuld“. In der Pause hatten die Gäste die Gelegenheit, einige französische Spezialitäten zu probieren, die auch in Bonnets Kochbuch zu finden sind. Dieses stellte sie im zweiten Teil der Lesung vor.

Damit ihr Publikum sich in den Ort des Geschehens hineinversetzen konnte, hatte Sophie Bonnet viele Bilder aus der Provence mitgebracht, die sie selbst aufgenommen hat. Die Romanreihe spielt in dem fiktiven Ort Sainte-Valérie. „Ich habe mich für einen fiktiven Ort entschieden, weil ich diesen so entwickeln kann, wie ich möchte“, erklärte die Autorin. Um sich ihren Ort besser vorstellen zu können, hat sie sogar einen Stadtplan von Sainte-Valérie gezeichnet. Der Ermittler Pierre Durand ist ein ehemaliger Kommissar aus Paris. Nach einem Streit mit seinem Vorgesetzten hat er den Dienst quittiert und arbeitet nun als einfacher Polizist in dem kleinen provenzalischen Ort. Seine Leidenschaft, in Mordfällen zu ermitteln, hat ihn allerdings nicht verlassen.

„Im Prolog stelle ich den Lesern immer die Person vor, die bald tot ist“, sagte Bonnet. In diesem Fall ist es eine Frau, die von einem Mann mit einem Gewehr verfolgt wird. Sie flüchtet ins Haus und versteckt sich in der Speisekammer. Bevor der Mann sie findet und erschießt, vermutet sie ihren untreuen Ehemann als Auftraggeber.

Szenenwechsel. Pierre Durand wird am späten Abend beim Essen mit seiner Freundin Charlotte gestört. Der Bürgermeister berichtet, dass seine Frau nach einem Streit bereits seit zwei Wochen verschwunden ist. Durand ist sofort alarmiert, da er von zwei mysteriösen Morden an wandernden Frauen in der Hochprovence weiß. Er folgt der Spur der Vermissten in die Berge bei Sisteron und begibt sich damit selbst in höchste Lebensgefahr. Ob es sich bei der Toten aus dem Prolog um die Vermisste handelt, wollte die Autorin nicht verraten.

Anschließend stellte die begeisterte Köchin Sophie Bonnet ihr Kochbuch mit den schönsten Rezepten aus der Provence vor. Alle Bilder in diesem Kochbuch stammen von der Autorin selbst. „Mein Lieblingsrezept ist die Bouillabaisse de Marseille. Ein herrlich leichtes Gericht und auch gar nicht schwer zuzubereiten“, erzählte sie.

Bereits Mitte Mai erscheint Bonnets neuer Roman aus der Pierre-Durand-Reihe und es wird sicher nicht der letzte sein. „Ich fühle mich beim Schreiben dieser Bücher richtig wohl und habe noch ganz viele Ideen im Kopf“, sagt sie.

Praktisch ein Kontrastprogramm zu den kulinarischen Genüssen von Sophie Bonnet gibt es am Mittwoch, 15. Mai, in der Stadtbibliothek. Um 19.30 Uhr liest Anastasia Zampounidis aus ihrem Buch „Für immer zuckerfrei“. ahk