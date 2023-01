Kleine Schätze im Kreisarchiv: Rosarote Ansichten auf Gloria-Krepp

Von: Markus Wienken

Teilen

War im Jahr 1930 Thema im Kreisausschuss: die Beschaffung von Klosettpapier. © Markus Wienken

Eine vergilbte Akte, dann rosarotes Papier, ein Auftrag über 600 Rollen Klosettpapier... was es damit auf sich hat???

Landkreis – Die Kladde zwar von außen verblichen, ist sie aber ordentlich und vor allem chronologisch geführt. Preußische Gründlichkeit durch und durch und für die Ewigkeit! Sehr seriös! Oder doch nicht? Seite für Seite umgeblättert, wird’s plötzlich ganz und gar unpreußisch bunt, weil dem damaligen Beamten offensichtlich zwischen trockenen Protokollen zwei Fetzen Toilettenpapier, rosarot eingeschlagen, geraten sind. Unordnung? Nein, nein, kein Versehen, sondern das Ergebnis einer, wohl ganz besonderen und mit Verlaub, ungewöhnlichen „Klosett-Sitzung“ vor fast 100 Jahren.

Kreisarchivar Dr. Florian Dirks mit der Kladde aus dem Jahr 1930, in der die rosarote Papierprobe steckte. © Wienken, Markus

Landkreis Verden - Kurioses im Archiv

Bei näherem Studium dessen, was sich zwischen den Aktendeckeln des Jahres 1930 offenbart, wird schnell deutlich, dass es sich um einen behördlich ordnungsgemäßen „Vorgang“ handelt. „Und darüber wurde Buch geführt“, sagt Dr. Florian Dirks. Der Kreisarchivar muss dabei dennoch ein wenig schmunzeln, insbesondere über die lückenlose Auflistung des Vorgangs. „Schon durchaus kurios“, so Dirks.

Notiz und Beschluss der Sitzung im Jahr 1930. © Wienken, Markus

Ausgangspunkt ist eine Sitzung des Kreisausschusses, damals, zu Beginn des Jahres 1930. Getagt hat das Gremium, soviel ist sicher, in dem alten Gebäude an der Ecke Bremer Straße/Johanniswall, wo zu der Zeit die Kreisverwaltung saß. Und der Behörde war offenbar das Papier knapp geworden. In diesem Falle weniger das, worauf man schreibt, sondern vielmehr das, was als Hygiene-Artikel Verwendung findet. Lange Rede, kurzer Sinn: es herrschte Bedarf an Klosettpapier. Landrat und Dienstherr der Kreisbehörde war damals Adolf Varain, der, auch das erklärt die Ordnung, auch als preußischer Offizier Karriere gemacht hatte. Ob sich der Verwaltungsleiter an der Diskussion über die Lieferung beteiligte? Nicht bekannt! Fakt hingegen ist, dass der Vorsitzende des zehnköpfigen Gremiums wohl den Auftrag bekam, zu einer Firma Kontakt aufzunehmen, um ein Angebot einzuholen. Die Wahl fiel auf das Unternehmen Fritz Baumgarten Sohn in Hannover-Kirchrode, Fachmarkt für Bürobedarf und Papier. Und dort wurde die Anfrage mit Interesse und umgehend abgearbeitet. Das Angebot, vom Firmenchef höchstpersönlich abgezeichnet, bot die Wahl zwischen „Ia. hygien. Klosettpapier Krepp-Favorit, 100 Rollen für den Preis von 11.25 Reichsmark oder, gleiche Menge Ia. extrafein Gloria-Krepp für immerhin 14 Reichsmark“. Das Schreiben von Baumgarten Sohn lockte zudem mit Rabatten von bis zu acht Prozent bei einer Bestellung der Größenordnung von 5 000 Rollen.

Verdener Ausschusssitzung dreht sich um Klosettpapier

Der gewiefte Unternehmer im fernen Hannover wollte zudem nichts dem Zufall überlassen, legte dem Angebot blattweise bei, worüber verhandelt wurde: Klosettpapier der Marke „Krepp-Favorit“ und „Gloria-Krepp“. Fein säuberlich verpackt, eingeschlagen in rosarotem Geschenkpapier, wurden die Proben der Markenware per Post nach Verden verschickt.

War ebenfalls in der engeren Wahl: Krepp-Favorit. © Wienken, Markus

Gloria-Krepp aus Hannover

Ob noch weitere Sitzungen des Kreisausschusses, mit oder ohne Papier und in welcher Form auch immer notwendig waren, geht aus den Unterlagen des Archivs nicht näher hervor. Da bleibt der preußische Archivar diskret. Aber es wurden nachfolgend Fakten geschaffen. Zwar nicht 5 000, sondern zunächst 500, dann aber, wohl nach Rücksprache, doch 600 Rollen, orderte der Ausschuss, und zwar das gute Papier, die Variante „Gloria-Krepp“, das Paket von 100 Rollen für 14 Reichsmark. Mit einem Schreiben vom 17. April 1930 ging der Auftrag raus. Immerhin, auch dafür gewährte der Chef von Baumgarten Sohn dem Landkreis Verden noch zwei Prozent Rabatt.

Deckblatt der fast 100 Jahre alten Kladde. © Wienken, Markus

Auftrag ausgeführt und Haken dran. Noch nicht so ganz. Alles musste am Jahresende belegt werden und seine Ordnung, seine Richtigkeit haben. So wollte es die damalige Sorgfaltspflicht, und auch deshalb landete das „Klosett-Papier“ statt in der Toilette im Ordner, sauber abgelegt in der damals nach preußischem Vorbild ganz typischen Fadenheftung.