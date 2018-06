Trinkwasserverband fordert Verbot von Bohrungen in sämtlichen Schutzzonen

Grundsätzliche Risiken

+ © Bruns Bürger fürchten um die Qualität ihres Trinkwassers. © Bruns

Landkreis - „Die Vorhaben der Unternehmen der Erdgas- und Erdölförderindustrie in den Wasserschutzgebieten unserer Wasserwerke sind geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Qualität des gelieferten Trinkwassers nachhaltig zu beeinträchtigen“, so der Verbandsvorsteher des Trinkwasserverbandes Verden, Harald Hesse, in Schreiben an die Dea Deutsche Erdöl AG sowie den genehmigenden behördlichen Stellen beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) und der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Verden.