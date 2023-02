„Ganz vorbei sind die Corona-Gefahren nicht“

Von: Heinrich Kracke

„Corona werden wir nicht los“: Amtsärztin Jutta Dreyer. © Kracke

Die Inzidenzen sind niedrig wie lange nicht, die Beschränkungen nahezu vollständig aufgehoben, und dennoch bleibe Corona ein Thema - sagt die Verdener Amtsärztin Jutta Dreyer.

Verden/Achim – Die Inzidenzen so niedrig wie seit anderthalb Jahren nicht mehr, nahezu alle Regelungen aufgehoben, es sieht auf den ersten Blick tatsächlich nach einem Ende der Pandemie aus. „Die große Welle der Infektionen, in diesem Winter auch die Influenza, diese große Welle ist überschritten“, sagt Amtsärztin Jutta Dreyer. Jeder dritte sei betroffen gewesen, die daraus folgende Durchseuchung der Bevölkerung trage dazu bei, einen erneuten großflächigen Ausbruch unwahrscheinlicher zu machen. Aber eben nur unwahrscheinlicher. „Ganz vorbei sind die Gefahren nicht.“ Beispielsweise drohe ein Überschwappen der US-Rekombinante mit dem kryptischen Namen XBB.1.5. Und so richtig zur Ruhe kommen auch die Gesundheitsbehörden nicht. Die Hotline etwa bleibt am Netz, sie wird weiterhin von Ratsuchenden genutzt.

Aktuell liegt die Inzidenz bei 96,0. Was jetzt noch einigermaßen beruhigend klingt, löste vor anderthalb Jahren Alarmsignale aus. Zum dritten Male innerhalb von fünf Tagen wurde der Wert von 50 überschritten, hieß es Ende August 2021 aus dem Kreishaus. Die Regeln müssten verschärft werden. Relativ rasch wurde die Dreistelligkeit erreicht, irgendwann in den Wintermonaten eine Inzidenz von rund 2 000 sogar, der Landkreis lag deutschlandweit an der Spitze, ehe mit zunehmender Impfung und Durchseuchung die Zahlen ganz allmählich sanken. „Wir profitieren in gewisser Form davon, dass nur noch eine Variante vorherrschend ist, die BA5, und das seit Monaten schon“, sagt Dreyer. Zusätzlich Schutz böten die im Spätsommer angepassten Impfstoffe.

Noch sei kein Fall der US-Variante im Landkreis Verden bestätigt. Trete die Rekombinante flächendeckender auf, werde der Impfstoff wieder angepasst, und vorübergehend sei mit einem Anstieg der Inzidenz zu rechnen. „Das werden wir natürlich im Auge behalten.“ Generell bleibe es indes bei der schon seit längerem geäußerten Auffassung: „Corona werden wir nicht los. Es hat auch schon immer Corona gegeben, nur Covid19 ist eben neu, und es dauerte, darauf mit entsprechenden Impfstoffen zu reagieren.“

Aktuell ist unklar, welches Ausmaß die Infektionszahlen tatsächlich haben. Das Robert-Koch-Institut hält sich von Tag zu Tag vager. Von 200 000 bis 400 000 Fällen ist aktuell die Rede. Die Dunkelziffer könne also bei dem Doppelten liegen, vielleicht sogar mehr, genau wisse das niemand.

Ausgestanden sei die Pandemie im Landkreis Verden mit immerhin 212 Todesopfern seit dem Ausbruch am 10. März 2020 jedenfalls nicht. Das belege beispielsweise die Anruferzahl auf der Hotline. „Nachfragen kommen vor allem aus dem Bereich der Angehörigen von Menschen in Senioren- und Pflegeheimen.“ Warum dieser Personenkreis bei einer Infektion weiterhin zehn Tage unter Quarantäne gestellt werde, ausgerechnet diese Menschen, die besonders unter der Einsamkeit litten, das werde immer wieder gefragt. „Wir halten uns an die Regeln, die in Niedersachsen gelten, nicht mehr und nicht weniger“, sagt Dreyer. Auf diese Antwort-Formel habe man sich verständigt.

Beruhigt habe sich das Geschehen indes in Kliniken, das im Dezember noch auch im Kreis Verden zu Engpässen geführt hat. „Die Zahlen sind deutlich rückläufig. Bundesweit befinden sich noch 850 Personen auf Intensiv, im Landkreis Verden sind es mal eine oder zwei; das ist aktuell sehr stark rückläufig“, so die Leiterin des Gesundheitsamtes. Für Betriebe indes hat sich das Thema noch nicht erledigt. „Weiterhin gehen Anträge auf Erstattung von Verdienstausfällen ein.“ Aktuell sammele sich ein Berg von 400 Anträgen, im Fall von größeren Firmen gingen schon mal ganze Stapel ein, immer noch. „Zwei Jahre haben die Unternehmen Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen.“