Thema in Verden: Parken und Wohnen am Domherrenhaus

Von: Katrin Preuß

Teilen

Ein freies Grundstück, ein kaum genutzter Spielplatz und der Parkplatz neben dem Domherrenhaus könnten für das Projekt zusammengefasst werden. © Preuß

Neue Parkplätze braucht die Verdener Süderstadt. Wie wäre es mit der Umsetzung eines zehn Jahre alten Planes?

Verden – Erweiterung des provisorischen Parkplatzes am Domherrenhaus auf mindestens 40 bis 50 Plätze und die Schaffung von 60 bis 80 Stellflächen auf dem Eckgrundstück Schleppenföhrerstraße/Nikolaiwall – so beschlossen vom Verdener Stadtrat. Im Februar 2013.

Am Nikolaiwall kann bereits seit Langem geparkt werden. Nur das Projekt am Domherrenhaus, das sogar eine Kombination aus Wohnen und Parken werden sollte, ist bis heute nicht umgesetzt worden. „Das ist tatsächlich liegengeblieben“, sagte Fachbereichsleiter Andreas Schreiber im Ausschuss für Finanzen und Klimaschutz. Einem Antrag der CDU-Fraktion soll die Idee nun erneut aufgegriffen werden – „mit dem Ziel der Realisierung“, wie es in dem Papier heißt.

Anlass für den Antrag ist der mögliche Abriss des Parkhauses in der Brückstraße. Rund 90 Stellplätze fallen dann weg. Durch den Bau einer Parkpalette am Domherrenhaus könnte hier ein Ausgleich geschaffen werden.

„Wir sind mit Projekten wirklich voll“, leitete Schreiber seine Ausführungen im Finanzausschuss ein. Die Frage sei daher, ob tatsächlich die Stadt sich der Umsetzung annehmen sollte oder nicht besser ein Projektierer, ein Investor. „Es gab bereits einen, der sich damit beschäftigt hat“, orakelte Schreiber, ohne näher ins Detail zu gehen.

Kreative Projektierer gesucht

Sein Vorschlag: Die Stadtverwaltung fragt bei örtlichen Bauträgern nach, ob sie Interesse an einem Projekt haben, das Wohn- und Parkraum unter einem Dach vereint, lässt diesen aber zunächst „ein bisschen Freiraum“ bei der Gestaltung. „Dann gucken wir, womit wir uns einverstanden erklären können“, so Schreiber weiter. Der Part der Stadt wäre es dann, dazu einen vorhabenbezogenen Bebauungsplatz aufzustellen.

„Ich finde die Idee von Herrn Schreiber ganz charmant“, signalisierte Jürgen Moje (CDU) seine Zustimmung. „Wir sollten möglichst offen an die gesamte Situation herangehen“, befand auch sein Fraktionskollege, der Ausschussvorsitzende Wolf Hertz-Kleptow.

Ein paar Hinweise und Bedenken, die dann sicher potenziellen Investoren gegenüber formuliert werden müssen, gab es aber doch. „Wir haben hier zwei Grundstücke, umsäumt von ganz viel Altbaubestand“, erinnerte Claudia Schlosser (SPD) an die – oftmals denkmalgeschützten – Gebäude in der Süderstadt. „Wie erhalten wir die schöne Innenstadt?“, fragte sie. Geklärt wissen wollte Schlosser zudem, wie viele Stellplätze am Domherrenhaus entstehen könnten und wie hoch der Bedarf überhaupt sei.

Rasmus Grobe wies außerdem darauf hin, dass das Projekt thematisch auch in das entstehende Parkraumbewirtschaftungs- und in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept hineingehöre. Und „auch neuer Wohnraum hat Stellplatzbedarf“, griff der Grüne die Anmerkungen von Claudia Schlosser auf. „Man muss da wirklich eine kreative Lösung finden“, fasste er zusammen.

Der nächste Schritt ist aber erst einmal die Entscheidung darüber, wer sich des Projektes annehmen soll, die Stadt oder ein Investor. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird nun von der Verwaltung erstellt.