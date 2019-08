Die kreative Ader wirken lassen

Verden - Von Christel Niemann. Die Schulferien sind noch nicht vorbei und für die Verdener Kinder wird in dieser Woche im Rahmen der bereits traditionellen Ferienspiele im Mehrgenerationenhaus Bürgertreff Hoppenkamp noch einmal viel geboten. Ob spielen, basteln, lesen oder auch kochen, hier ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem führen professionelle Künstler, Mitarbeiter und Betreuer mit den insgesamt 50 Kindern mehrere Kunstprojekte durch, die sie beim Stadtteilfest am kommenden Freitag, 9. August, teils in einer kleinen Ausstellung öffentlich präsentieren.

„Auch das Wohnumfeld soll in bunten Farben erstrahlen“, erzählt MGH-Leiterin Christel Kijewski. Beispielsweise würden die Kinder angeleitet von Laura Schneider in Street-Art im Wochenverlauf einen Baum umhäkeln. Weiter hätten die Verdener Stadtwerke dem Bemalen von Stromkästen zugestimmt, einem Projekt, das die Ferienkinder mit der Künstlerin Dörte Pertiet und Ulli Dreyer umsetzten. „Und mit den Eheleuten Jesse werden die Kinder mehrere kleine und während des Stadtteilfestes ein großes Graffiti sprayen.“ Die Begeisterung, mit der sich die jungen Künstler gerade den kreativen Angeboten widmen, spiegelt sich bereits jetzt in sämtlichen Kunstwerken. „Man sieht den Arbeiten an, dass die Kinder sie mit viel Freude geschaffen haben“, berichtet Herbert Feder, der mit den Nachwuchs an Bildern für ein hölzernes Kunstwerk arbeitet, das ebenfalls nach seiner Fertigstellung im Stadtteil aufgestellt wird.

Am kommenden Freitag ist demnach viel los beim Verdener Stadtteilfest, zu dem neben den Bewohnern des Stadtteils auch die Ferienpasskinder, deren Familien sowie alle Interessierte, die mitfeiern möchten, eingeladen und herzlich willkommen sind. „Von 14 bis 18 Uhr wollen wir eine tolle Zeit miteinander verbringen“, so Kijewski. Hintergrund soll wie in den Jahren zuvor wiederum der sein, dass sich nicht nur die Bewohner noch besser kennenlernen, sondern dass auch auf die Vielfalt des Stadtteils hingewiesen wird, zumal der in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen hat. „Der Stadtteilverein Kista oder der Heimatverein Borstel stellen sich vor und beide haben verschiedene Aktionen vorbereitet“, berichtet Kijewski.

Es wird eine große Tombola geben und für die Unterhaltung der jüngsten Besucher ist durch Hüpfburg oder das umfangreiche Equipment des Spielefants aus Oldenburg gesorgt, während es von der Band Capo 2 musikalisch was auf die Ohren gibt. Selbstredend, dass auch für den Hunger und Durst der Gäste ausreichend gesorgt ist, und zwar zu sehr moderaten Preisen.

