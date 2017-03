Kratztechnik verziert Ostereier

Jeanette Hammer-Coels ist mit dem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs, verteilt Flyer an die Geschäftsleute und bringt Plakate an.

Verden - Bunte Kränze, bemalte Eier, Osterhasen & Co. lassen keinen Zweifel mehr daran, dass der Frühling Einzug gehalten hat. In Verden steht daher die Neuauflage der Werk-Kunst-Ausstellung vor der Tür. Sie wird am letzten Märzwochenende bunte Vielfalt in das Rathaus bringen. Die Vorbereitungen für das Kreativ-Event sind überwiegend abgeschlossen und das Organisationsteam mit Renate Bertram, Hannelore Schnitter, Bärbel Hesse und Jeanette Hammer-Coels ist inzwischen in Sachen Werbung unterwegs, verteilen landkreisweit 3 000 Flyer und bringt Hunderte Plakate an.

Dabei ist es vermutlich selbstredend, dass auch die Werk-Kunst-Ausstellung am Sonnabend, 25. und Sonntag, 26. März, die Erfolgsgeschichte der Kunsthandwerkermärkte fortschreiben wird. Zwei Mal im Jahr locken die se Veranstaltungen Besucherscharen ins Verdener Rathaus.

Als Aussteller sind diesmal dabei: Renate Bertram, Irene Borgardt, Katrin Enstrup, Antje Focken, Rita Franze, Brigitta Fuchs, Hans-Jürgen Fuchs, Sylvia Geißler, Astrid Grabe-Meyer, Helga Hamann-Kunstleben, Marie-Luise Hansen, Bärbel Hesse, Nick van Heyningen, Ulrike Hustedt, Traute Klinzmann, Gela Kraft, Uwe Krieger, Johannes Lintzel, Christine Luhn, Angela Mainz, Christina Mohwinkel, Brigitte Nebel, Gabriele Prenzel, Ingrid Ripke-Bolinius, Frauke Schlegelmilch und Hannelore Schnitter. Das kreative Angebot stellt die Besucher vor die Qual der Wahl. „Die meisten Aussteller sind zum wiederholten mal dabei, einige nach mehrjähriger Pause“, sagt Hammer-Coels. Aber man habe auch wieder neue Aussteller wie Traute Klinzmann aus Wolfsburg gewinnen können. Mit einer Kratztechnik verziert sie Ostereier.

Schülerfirma und Heimstätte dabei

Die Werk-Kunst-Ausstellung stellt außerdem der Schülerfirma der Klaus-Störtebeker-Schule und der Heimstätte Jeddingen Platz zur Verfügung. Beide wollen selbstgefertigte Produkte verkaufen. Die Schüler verkaufen Dekoartikel aus Holz und Fruchtiges. Die Beschäftigen der Heimstätte haben selbst gezogene Kerzen im Angebot.

Für eine gemütliche Kaffeestunde ist gesorgt. Das Team von „Serve the City“ zeichnet sich diesmal für die Cafeteria verantwortlich und wird den Besuchern Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und frisch belegte Brötchen servieren.

Der Erlös des Eintrittsgeldes von einem Euro ist wieder für ein soziales Kinder- und Jugendprojekt in Verden gedacht.

nie