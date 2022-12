Kostenlose Frisur: Den Menschen auch ein Stück Würde

Von: Christel Niemann

Vertreter von Barber Angels und Kirchengemeinde St. Josef (Bild) können sich gut vorstellen, künftig öfters zusammenarbeiten und ein kontinuierliches Angebot zu schaffen. © Niemann

Marina, Leon und viele andere nutzten das Angebot der Barber Angels auf einen Haarschnitt der etwas anderen Form.

Verden – Nicht Edward, sondern Friseur-Engel mit den Scherenhänden, die Barber Angels, haben gestern im Gemeindehaus der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Verden bedürftige Menschen zum kostenlosen Haarschnitt eingeladen. Ihre Erkennungszeichen sind die schwarze Kluft, die Lederweste mit den Aufnähern und ihr Logo, das sie deutlich sichtbar auf der Herzseite tragen: Kamm, Schere, Rasiermesser und Engelsflügel umgeben vom Schriftzug „Barber Angels Brotherhood“.

Die Haarschneidemaschinen surren, die Scheren klappern und ganze Haarbüschel fallen auf den Fliesenboden. Im Eingangsbereich des Gemeindehauses werden weitere Ankommende von Manfred Michaelis begrüßt. Er hat die Aktion mit vorbereitet, während die selbstständige Verdener Friseurin Dilek Güvenç und Michaelis Frau Concettina, die in Bremen-Arsten einen Salon betreibt, die Gäste wieder hübsch machen. Zunächst nimmt Marina auf dem improvisierten Frisierstuhl Platz, ihr gegenüber sitzt ihr 11-jähriger Sohn Leon. Concettina legt der jungen Frau einen Umhang um und kämmt sorgfältig durch die halblangen Haare, während Güvenç den Jungen bedient. „Möchtest Du eine bestimmte Frisur oder hast Du etwas auf dem Herzen?“, fragt sie, noch ehe sie Kamm und Schere zückt. „Wir sind nämlich nicht nur Friseure, wir sind auch für die Seele da“, meint die engagierte Friseurin. Es würden schließlich nicht nur „haarige“ Fachgespräche geführt, sondern auch über dies und das geplaudert; ähnlich wie beim ganz normalen Friseur, bloß über unterschiedliche Themen. „Hier stehen mehr Alltagsprobleme im Vordergrund. Im Salon wird mehr über Allgemeines geplaudert.“

Der Grund, weshalb sie sonntags ehrenamtlich zur Schere greift, ist schnell erklärt. „Wir wollen einfach nur helfen“, sagt Güvenç lapidar. Sie erzählt, dass sie seit einem Jahr Mitglied bei den Barber Angels ist, einem Verein, der sich in vielen Ländern engagiert. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, auf die Hilfe von anderen angewiesen zu sein. Und heute bin ich in der glücklichen Lage selbst etwas für die Gesellschaft zu tun. Ich engagiere mich ehrenamtlich, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise.“

Dass sich der Flur des Gemeindehauses in einen Friseursalon verwandelt hat, sei ein Teil dieses Engagements. „Ich bin dabei, weil ich den Menschen auch ein Stück Würde zurückgeben will“, so die dreifache Mutter. Und das mit der Würde ist in der Tat wichtig. „Einen Frisierbesuch für meinen Sohn und mich kann ich mir nur ganz selten leisten“, sagt Marina, die schon zum dritten Mal Gast der Barber Angels ist. Davor habe sie sich und ihrem Sohn die Haare selbst geschnitten, „aber so toll war das nicht“, lächelt sie.

Marina hofft, dass die Barber Angels zukünftig regelmäßig im Gemeindehaus von St. Josef tätig werden und dass daraus etwas Kontinuierliches entsteht. Die Chancen dafür stehen gut, da sowohl Probst Matthias Ziemens als auch die Kirchenvorsteher Dr. Bernhard Grimmig und Eberhard Walther dem Ansinnen rundum positiv gegenüber stehen, ja, es sogar richtig toll finden. Erklärend zitiert Walther auch einen der insgesamt fünf Leitsätze, denen die Kirchengemeinde folgt. „Wir begleiten und helfen im Leben, besonders den Armen und Benachteiligten.“ Außerdem habe das Projekt auch bei den Gemeindegliedern ein positives Echo gefunden. „Wir haben spontan Spenden bekommen. Gemeindeglieder haben Kekse gebacken, Mars hat Süßwaren spendiert und es wurden warme Mützen vorbeigebracht.“ nie

