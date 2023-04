Stadt Verden bietet kostenloses Lastenrad-Sharing

Von: Katrin Preuß

Wollen mit dem Sharing-Projekt zum Umstieg aufs Lastenrad motivieren: Bürgermeister Lutz Brockmann (v.l.), Projektmitarbeiter Stefan Finkemeyer und Klimaschutzmanagerin Lisa Pischke. © Preuß

Die Stadt Verden stellt ihr neuestes Projekt vor: Ab sofort können E-Lastenräder kostenlos entliehen werden. Das ist bislang einmalig im Landkreis.

Verden – Wer sich in den zurückliegenden Wochen über rote und graue Metallboxen gewundert hat, die an neun Standorten in Verden platziert worden sind – hier kommt die Auflösung: Die Container dienen als Stationen für Lasten-E-Bikes, die die Stadt ab sofort leihweise und kostenlos zur Verfügung stellt. Den eigenen Bürgern ebenso wie Auswärtige. Für maximal 72 Stunden am Stück.

Ohne Handy geht’s aber nicht. Zunächst, um sich anzumelden. Später, um den Container zu öffnen, das Bike ab- und aufzuschließen, um es buchen und wieder freigeben zu können. Das Smartphone als Fernbedienung.

Ohne die App „12Drive+“ läuft nichts. Zur Nutzung ist eine einmalige Registrierung nötig, ein QR-Code findet sich an den Leihstationen oder im Internet. © Preuß

Nutzer müssen zunächst eine App herunterladen

Wer eines der Räder nutzen möchte, muss sich vorher einmalig via „12Drive+“-App registrieren lassen. Das kann ein paar Tage dauern, denn der QR-Code für die finale Freischaltung kommt per Post. Schließlich möchte die Stadt Verden sicher sein, dass diejenigen, die eines der 5 600 Euro teuren Räder aus der Box schieben, tatsächlich existieren.

Klimaschutzmanagerin Lisa Pischke, Projektmitarbeiter Stefan Finkemeyer und Bürgermeister Lutz Brockmann stellten den neuen Mobilitätsservice gestern vor. Es ist ein Pfund, mit dem Verden durchaus wuchern kann. Bislang sind es eher größere Städte, die ein solches Angebot vorhalten. Die nächstgelegenen sind Bremen und Oldenburg. „Im ländlichen Raum ist das relativ neu“, so Lisa Pischke. Und mit gleich neun der Räder steigt Verden gleich recht hoch ein. Auch, was die Investition angeht.

80-prozentige Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums

Die Container, ihr Anschluss ans Stromnetz, die neun Lasten-E-Bikes samt Wartungsvertrag und Pannenhilfe sowie die nötige Software für die App schlagen mit rund 180 000 Euro zu Buche. 80 Prozent der Summe sind allerdings Fördermittel des Bundeswirtschaftsministeriums im Rahmen von „Klimaschutz durch Radverkehr“.

Denn darum geht es: die Menschen zu motivieren, beispielsweise für den Einkauf vom Auto aufs umweltfreundliche Fahrrad umzusteigen. Selbst dann, wenn es mal mehr zu transportieren gibt. Nicht jeder aber kann oder will sich ein eigenes Lastenrad leisten. Also stehen sie nun nach dem Sharing-Prinzip zur Verfügung.

Das zulässige Gesamtgewicht jedes E-Bikes beträgt 190 Kilogramm. Abzüglich eines Eigengewichts des Rades von 40 Kilo und dem, was der Fahrer auf die Waage bringt, bleibt immer noch genügend Kapazität für einen reellen Wocheneinkauf. Der findet dann je nach Modell auf der Ladefläche oder in der Transportbox locker noch Platz.

Ein paar Proberunden sind empfehlenswert

Wer noch nie ein Lastenrad gefahren ist, ist gut beraten, damit ein paar Proberunden zu drehen. Das Lenken mit dem Ladeplatz hinter dem Vorderrad ist erst einmal ungewohnt, der Wendekreis größer als der eines normalen Rades. Und mit einer Motorleistung von 500 Watt kommen die E-Bikes selbst bergauf fix von der Stelle. Von Antriebsschwäche kann hier keine Rede sein.

„Wir haben das Rad so simpel wie möglich gelassen, um so wenige Verschleißteile wie möglich zu haben“, berichtete Lisa Pischke. Tatsächlich ist nicht viel dran an den E-Bikes. So fehlt ein Display, das dem Radler Auskunft gibt über den Akku-Stand.

„Wir können nicht garantieren, dass das Rad immer aufgeladen ist“, räumt die Klimaschutzmanagerin ein. Hier ist die Disziplin jedes Einzelnen gefragt, das Ladekabel nach Gebrauch des Rades wieder einzustöpseln. Das wiederum geht nur in der Leihstation.

Auch an den Nachfolger denken: Wer das E-Bike zurück in die Station schiebt, sollte es wieder zum Laden anschließen. Damit der nächste Nutzer durchstarten kann. © Preuß

Vollbeladen und mit Vollgas getreten, liegt die Reichweite jedes E-Bikes bei 50 Kilometern. Das dürfte selbst für mehrere Einkaufstouren reichen. Ist der Akku leer, soll er binnen einer Stunde zu mindestens 80 Prozent wieder aufgeladen sein.

Das Projekt Lastenrad-Sharing in Verden ist aktuell noch in der Erprobungsphase. Die ersten Ideen für eine Optimierung der App würden bereits gesammelt, berichtete Stefan Finkemeyer. Und auch die Standorte der Leihstationen können sich ändern oder ausgebaut werden. Das richtet sich nach der jeweiligen Frequentierung.

„Wir lernen jetzt“, so der Bürgermeister. „Aber es wird, denke ich, kein Zurück geben. Es wird ein ,besser’ geben.“ Zumal die Leih-Räder eine schöne Ergänzung seien zum städtischen Förderprogramm für Lastenräder, so Lisa Pischke.

Mittlerweile im dritten Jahr bezuschusst Verden den Kauf neuer oder gebrauchter Cargo-Bikes mit maximal 1 000 Euro. In den beiden Vorjahren sei der Topf ausgeschöpft worden, berichtete die Klimaschutzmanagerin. Für das laufende Jahr seien noch Mittel vorhanden. Die Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass sich das mit Beginn der Radsaison schnell ändere.

Persönliches Gespräch: Am Sonnabend, 29. April, von 10 bis 14 Uhr, findet auf dem Rathausplatz die Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln statt. Dann besteht die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch mit Lisa Pischke über das Lastenrad-Sharing und die Förderung beim Kauf eines Cargo-Bikes zu informieren.

Wie kommt der Mensch im Verden zum kostenlosen Leih-Lastenrad? Ganz klar: Ohne Smartphone geht es nicht. Auf dieses muss zunächst die „12Drive+“-App heruntergeladen werden. Dann den QR-Code scannen, der an jeder Box sowie auf der Internetseite der Stadt zu finden ist, oder den Code 5sVER eintippen. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort eingeben, alles abschicken und abwarten. Binnen einer Woche soll der Brief aus dem Verdener Rathaus inklusive neuem QR-Code da sein. Auch den scannen, dann ist der Weg frei zum E-Bike.

Die Boxen mit den Lastenrädern stehen zurzeit an den Parkplätzen Untere Straße (nahe Domherrenhaus) und am Verdener Bahnhof, an der Parkpalette am Nordertor, an den Rewe-Märkten Im Ohrt, Bremer Straße und Max-Planck-Straße, am Dorfgemeinschaftshaus in Eitze, am Alten Schulhaus in Dauelsen, Schulstraße 20, sowie am Gemeinde- und Begegnungszentrum St. Nikolai, Plattenberg 20. Das Handy mit der freigeschalteten App dient nun auch als Fernbedienung. Es zeigt auf einer Karte an, welches Rad wo verfügbar ist. Darüber können die Leih-Lastenräder gebucht werden. Es öffnet die Tür zur Box, es schließt und öffnet das Fahrradschloss.

Jedes Lastenrad muss genau dort wieder in die Box geschoben werden, wo es entliehen wurde. Rad abschließen, das Ladekabel einstecken, die Tür der Leihstation verriegeln – alles per Handy – und der nächste Radler kann es sich borgen.

Bei einem Unfall oder einer Panne kann die Hepster-Pannenhilfe genutzt werden, die Räder und deren Nutzer sind über einen Schutzbrief versichert. Ansonsten greift die Haftpflichtversicherung des Leihenden.

„So ein Sharing System funktioniert nur unter Mithilfe aller an der Gemeinschaft beteiligten Personen“, gibt die Stadt Verden denjenigen, die das Angebot nutzen, noch mit auf den Weg. Jeder möchte das Lastenrad gerne pünktlich, sauber, fahrtüchtig, verkehrssicher und aufgeladen zur gebuchten Uhrzeit abholen. „Also ermöglichen Sie genau das auch anderen Nutzern!“

Weitere Informationen unter www.verden.de.