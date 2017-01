Kostbares Wasser für die Menschen in Nordost-Brasilien

Verden - Besondere Gäste konnte die Kolping-Familie der Gemeinde St. Josef zu ihrem ersten Monatstreffen im neuen Jahr im Gemeindehaus begrüßen. Maria Leidiane Gomez aus Baturite (Ceará) in Nordost-Brasilien war am Freitag mit ihren Gasteltern Waltraut Wuitschik und Wolfgang Kiehne aus Diekholzen gekommen, um über ihr Land und Kolping-Projekte in ihrer Heimat zu berichten.

Auch in Brasilien gibt es das Kolpingwerk schon lange. Die erste Familie gründete sich am 21. Juni 1923 in São Paulo. Die Hilfsorganisation ist in 22 von 26 Bundesstaaten vertreten. Im Nordosten von Brasilien gibt es das Kolpingwerk in sechs Bundesstaaten, in Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Penambuco und Piauí. In Ceará, Maria Leidianes Heimatstaat, besteht das Hilfswerk seit 1986. „In elf Städten gibt es 15 Familien und vier Ausbildungsgruppen“, berichtete der Gast aus Brasilien im Gemeindehaus.

Zu den Hauptaktivitäten der Kolping-Familie gehört der Bau von Zisternen zur Wasserspeicherung in den semiariden (halbtrockenen) Zonen. „Sauberes Wasser ist das große Problem in Brasilien. Diese Projekte helfen armem Familien“, so Maria Leidiane. Im Sertao regnet es zum Beispiel nur in der Zeit von Januar bis März. In dieser Zeit gilt es daher, so viel Wasser wie möglich zu sammeln. „Früher wurde das Wasser in Teichen und Wasserlöchern gesammelt, aber es war nicht sauber und salzhaltig“, erzählte die junge Frau.

„Selbst in São Paulo ist sauberes Wasser ein Problem“

Von Wassertankstellen mussten die Menschen das lebensnotwendige Nass mit Ochsenkarren nach Hause bringen. Zwar gibt es mittlerweile auch Leitungen, die das Wasser zu den Häusern transportieren, aber es ist nicht zum Trinken. „Selbst in São Paulo ist sauberes Wasser ein Problem“, weiß Maria Leidiane. Zisternen, in denen das Regenwasser, das von den Dächern der Häuser fließt, gesammelt werden kann, sind eine gute Lösung.

Auch Dank des Kolpingwerks verfügen jetzt viele Häuser über einen solchen Speicher, der bis zu 15 000 Liter Wasser fassen kann. Die Bewohner bauen die Zisternen selbst und sind auch für ihre Pflege verantwortlich. Wichtig ist, dass die Zisternen niemals völlig austrocknen, da sie sonst Risse bekommen. Der Wasservorrat einer vollen Zisterne reicht für eine Familie ein Jahr lang.

„Oft gibt es schon zwei Zisternen pro Haus, um möglichst viel Regen aufzufangen“, erzählte die brasilianische Kolpingschwester. Fällt nicht genug Regen, sind die Menschen gezwungen, sauberes Wasser dazuzukaufen. Tankfahrzeuge befüllen dann die Zisternen. Doch der Vorrat ist begrenzt. „Eine Familie muss dann mit 18 Litern Wasser pro Tag auskommen“, so Maria Leidiane.

Kolpingwerk hat auch zur Finanzierung der Pumpen beigetragen

Seit 1995 hat die Regierung in Brasilien auch den Brunnenbau vorangetrieben. Zuerst musste das Wasser mühsam mit kleinen Bechern geschöpft werden. Seit dem Jahr 2000 sind viele Brunnen mit stromunabhängigen Pumpen ausgestattet. Mit einem Schwungrad können bis zu 1000 Liter pro Minute gefördert werden. Auch zur Finanzierung der Pumpen hat das Kolpingwerk beigetragen. Heutige Brunnen verfügen über einen Vorratsbehälter, der 5 000 Liter fasst. „Elf Häuser können im Umkreis von zwei Kilometern über ein Rohrsystem mit Wasser versorgt werden. Das bedeutet viel mehr Lebensqualität für die Menschen“, erzählte Maria Leidiane. Auch dieses Projekt wird seit 2013 vom Kolpingwerk mitfinanziert.

Das internationale Hilfswerk unterstützt die Vorhaben in Nordost-Brasilien auch weiterhin. Die Familie St. Josef beginnt im Februar mit ihrer Sammlung.

ahk