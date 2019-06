Kopf in den Nacken, Mund auf, Fisch rein

Das Matjesfest mit allem drum und dran kündigt sich an

+ Kündigen das Matjesfest an: Aike-Simone Ensink (Organisatorin), Björn Dopmann (E-Center Verden), Rainer Thomsen (Das Bootshaus), Uschi Donner (Fisch Donner), Iris Tellermann (Blickfang) sowie „Käse Alfons“. Fotos: Niemann

Verden - Von Christel Niemann. Matjes auf klassische Weise zu verspeisen ist wahrlich nicht jedermanns Sache. Einzig „Käse Alfons“, holländisches Urgestein auf dem Verdener Wochenmarkt, fackelte beim Pressetermin auf der Wochenmarktmeile am Lugenstein nicht lange. Er ließ gemäß der Vorgabe „Kopf in den Nacken, Mund auf und Fisch rein“ das sogenannte „Silber des Meeres“ in seinen Mund gleiten. Damit ging der Niederländer mit gutem Beispiel voran, dem, so die berechtige Hoffnung von Aike-Simone Ensink vom Kaufmännischen Verein, beim Matjesfest am kommenden Sonnabend viele Besucher folgen werden.