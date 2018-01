Sportsbar Verden: Konzession gibt es gar nicht

Innenministerium gibt Auskunft

+ © Koy Nicht die Spielhalle (im Hintergrund), sondern die Sportsbar (links) musste jetzt auf Anweisung des niedersächischen Innenministeriums die Türen schließen. © Koy

Verden - Von Volkmar Koy. Die Fakten liegen auf der Hand: Die so genannte Sportsbar an der Großen Straße ist seit dem 20. Dezember dicht (wir berichteten). Vorwurf: der Verdacht auf illegale Sportwetten. Was indes aufgrund der Rechtssituation die Angelegenheit eher noch komplizierter macht. Das geht aus einer Auskunft des Niedersächsischen Innenministeriums hervor.