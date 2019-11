Konzert mit Dana Fuchs abgesagt

Verden – Es sollte einer der musikalischen Höhepunkte des kommenden Jahres in Verden werden. Nur – jetzt ist die Tour von Dana Fuchs abgesagt worden. Das für Freitag, 27. März, um 20 Uhr, in der Stadthalle geplante Konzert mit der Blues-Rock-Röhre aus New York muss der veranstaltende Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage aus dem Veranstaltungskalender streichen. Der Grund ist so einfach wie einleuchtend: Dana Fuchs ist schwanger. Bereits gekaufte Tickets werden an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgenommen. Welche Alternativen sich aus der Absage ergeben, wird der Vorstand des Vereins in einer kurzfristig anberaumten Sitzung diskutieren.