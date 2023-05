Verdener Vereine informieren sich zur Prävention bei sexualisierter Gewalt

Teilen

Konzepte gegen sexualisierte Gewalt: Sarah Günther, Lena Meding, Marcus Neumann und Ulla Schobert (v.l.) wollen den Vereinen bei der Prävention helfen. © Haubrock-Kriedel

Verden – Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen gibt es leider auch in Sportvereinen. Das vom LandesSportBund Niedersachsen (LSB) entwickelte Konzept „Verein(t) gegen sexualisierter Gewalt im Sport – Ausgezeichnet“ soll den Vereinen die nötige Handlungssicherheit für die präventive Arbeit und den Umgang mit Verdachtsfällen geben. Der Kreissportbund Verden (KSB) und die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt „RückHalt“ haben sich vor Ort zusammengeschlossen, um zur Teilnahme an diesem Präventionskonzept zu ermutigen.

15 Sportvereine hatten sich zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag im Hotel Höltje angemeldet.

„Wir sind froh, die Beratungsstelle ,RückHalt’ als Tandempartner zu haben, um das Konzept in die Vereine zu transportieren und ihnen eine Handlungsempfehlung an die Hand zu geben. Wir wollen das Thema sexualisierte Gewalt nicht totschweigen“, sagte der KSB-Vorsitzende Marcus Neumann in einem der Veranstaltung vorangegangenen Pressegespräch.

Es ist bereits der zweite Anlauf, den der KSB in diesem Bereich unternimmt. „Wir haben das Thema schon 2017 in Kooperation mit der damaligen Beratungsstelle Horizonte an die Vereine herangetragen. Damals fand sich kein Verein.“ Das sechs Module umfassende Konzept bindet die Vereinsvorstände ebenso wie die Übungsleiter ein. Zur Erleichterung des Einstiegs richtet sich ein abgespecktes Modul nur an die Übungsleiter. „Wir denken nun, dass der schmale Anfang eine gute Option ist, um die Vereine ins Boot zu holen“, so KSB-Geschäftsführerin Lena Meding.

„Es ist jetzt eine gute Zeit, um zu beginnen“, findet die Leiterin der Beratungsstelle ,RückHalt’, Ulla Schobert. Gerade jetzt sei das Thema in den Medien präsent, sagt sie und nennt als Beispiel das Schicksal des Ex-Wasserspringers Jan Hempel. „Es war auch für mich erschreckend zu sehen, welche Auswirkungen sexuelle Gewalt im Kindesalter noch auf das Leben als Erwachsener hat“, so Schobert.

Laut einer Statistik des Bundeskriminalamts werden täglich 48 Kinder Opfer sexueller Gewalt. „Gerade Trainer und Betreuer sind oft Vertrauenspersonen, denen Opfer sich anvertrauen, wenn sie zu Hause sexuelle Gewalt erlebt haben. Auch in diesem Fall wollen wir den Vereinen Handlungsmöglichkeiten aufzeigen“, nennt Schobert einen anderen Aspekt.

Mit Sarah Günther hat die Beratungsstelle „RückHalt“ eine Mitarbeiterin, die sich auf diesem Gebiet bestens auskennt. „Ich habe ein halbes Jahr beim Sportbund Niedersachsen gearbeitet und dieses Konzept mitentwickelt“, berichtet sie. Sie hoffe, dass die Auftaktveranstaltung die Hemmschwelle der Sportvereine senke. „Viele haben noch Ängste und verschließen sich vor dem Thema. Wir möchten zeigen, dass es bereits viele Hilfsangebote gibt.“

Im Sport seien so viele Kinder und Jugendliche unterwegs, wie in den Schulen. So habe man die Chance, sehr viele Kinder zu erreichen. „Ich hoffe daher, dass wir bei den Sportvereinen auf offene Ohren stoßen und freue mich, dass der Vorstand des KSB mit im Boot ist.“

„Ein Teil der Sozialisation findet in den Sportvereinen statt, es ist wichtig, den Kindern Sicherheit in den Vereinen zu bieten. Ich bin sicher, dass auch viele Vereine im Kreis Verden das Problem sexualisierte Gewalt kennen, es aber nicht kommunizieren oder totschweigen. Das Präventionskonzept macht die Vereine moderner“, so der KSB-Vorsitzende.

Die Teilnahme am Präventionskonzept ist für die Vereine kostenlos, das Angebot wird komplett von der Sportjugend Niedersachsen gefördert. Sportvereine, die den Beratungsprozess durchlaufen und ein Schutzkonzept entwickeln, erhalten die Auszeichnung „Verein(t) gegen sexualisierte Gewalt im Sport – Ausgezeichnet!“. Die Auszeichnung umfasst eine Plakette für den Sportverein und einen Geldbetrag in Höhe von 1 000 Euro für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. ahk