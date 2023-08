Immer wieder Ärger: Radfahrer trotz Verbot in der Verdener Fußgängerzone unterwegs

Von: Markus Wienken

Alltägliches Bild und nicht erlaubt: In der Fußgängerzone wird – fast – durchgehend geradelt. © Markus Wienken

Mal allein, mal zu zweit, dann rauscht eine ganze Gruppe durch... Radfahrer in Verdens Fußgängerzone sind an der Tagesordnung.... Wird überhaupt kontrolliert? ...Und was ist mit Scootern?

Verden – Das war dann doch ganz schön knapp, weil kaum Zeit blieb, um zu reagieren. Der Radler sauste fast lautlos von hinten heran, es blieb nur der schnelle Schritt zur Seite, sonst hätte es böse enden können. Aber der Mann hatte – immerhin – im Vorbeifahren geklingelt! Dann war er weg. Kommt immer wieder vor in Verdens Fußgängerzone. „Klarer Verstoß, in diesem Fall wären 25 Euro Bußgeld fällig gewesen“, so Polizeisprecher Jürgen Menzel.

Mit dem Rad durch die Fußgängerzone? Ist in Verden nicht grundsätzlich verboten. Aber: Von 11 Uhr morgens bis 18 Uhr abends müssen die Biker absteigen, ihr Zweirad schieben. Schilder eingangs der Großen Straße machen deutlich, was wer wann darf. Hält sich längst nicht jeder dran. Bei der Stadt Verden, im Ordnungsamt, sind die Regelverstöße durchaus bekannt. Patrick Düsselbach, zuständig für den Bereich des Verkehrswesens, schickt seine Mannschaft denn auch in unregelmäßigen Abständen durch die Straßen.

Kreuz und quer: Richtig und falsch liegen dicht beieinander. © Wienken, Markus

„Es wird nicht täglich kontrolliert, aber wo es auffällig wird, greifen wir ein“, sagt er. Eingreifen, das sei aber nur bedingt möglich. „Wir sind nicht die Polizei, können im fließenden Verkehr also keine Verstöße ahnden“, so Düsselbach. Untätig bleibe man aber nicht. Das Ordnungsamt suche in solchen Fällen das Gespräch, weise auf die Verbotsschilder hin. „Möglich aber nur, wenn der Radler hält“, weiß auch Düsselbach. Das dürfte allerdings wohl nur selten der Fall sein.

Verdener Ordnungsamt kann nur ermahnen, aber keine Bußgelder kassieren

Die Polizei hat da ganz andere Möglichkeiten, kann die Radler stoppen und zur Rechenschaft ziehen. „Machen wir auch“, sagt Polizeisprecher Menzel. Auf dem Revier wissen die Verantwortlichen um das, was sich täglich in der Fußgängerzone abspielt. „Wir kontrollieren, sind präventiv in der Innenstadt im Einsatz, gerade auch, um Radfahrer zu sensibilisieren“, sagt Menzel. Unterwegs sind Beamte in Uniform, aber vor allem auch in Zivil.

Verdener Polizei kontrolliert in Uniform und in Zivil

Wo es nicht klappt, die Worte der Polizei bei Radlern spürbar kein Gehör finden, greifen die Polizisten ein. Wer nur fährt, ohne akut zu gefährden, zahlt 15 Euro. Wo Fußgänger ausweichen müssen, ist der „Schuldige“ mit 25 Euro dabei. Passiert schlimmstenfalls ein Unfall, sind 30 Euro Bußgeld fällig. „Mögliche Schadensersatzforderungen kommen dann noch oben drauf“, so Menzel. Eine genaue Statistik der fälligen Bußgelder gibt’s zwar nicht, doch die Kontrollen bestätigen: „Regelverstöße sind an der Tagesordnung. Deswegen sind wir da ja auch unterwegs“, betont Menzel.

Klare Ansage: Geradelt werden darf nur von 18 bis 11 Uhr. © Wienken, Markus

Keine Scooter und Pedelecs in Verdens Fußgängerzone

Also radeln ja, aber eben nur von abends 18 Uhr bis nachfolgend anderen Morgen um 11 Uhr. Doch auch wer im Sattel sitzt, ist aus der Pflicht nicht raus, heißt, er muss sich den Fußgängern unterordnen. „Schrittgeschwindigkeit, zwischen vier bis sieben Kilometer pro Stunde, da fällt es nicht jedem leicht, die Balance zu halten“, so Polizeisprecher Helge Cassens.

Seine Empfehlung: „Auch wenn’s erlaubt ist, da wo es eng wird, auf jeden Fall absteigen und schieben.“ Das empfiehlt sich, wenn sie denn keinen Ärger wollen, in jeden Fall für die Fahrer von Pedelecs und E-Scootern: „Beide Fahrzeuge dürfen in der Fußgängerzone grundsätzlich nicht fahren“, so Cassens.

Alternativ-Route durch Verdens Innenstadt

Wer dennoch zwischen Norderstadt und Lugenstein nicht aus dem Sattel und zügig durch die Stadt will, kann auch das haben und durch die Straße Hinter der Mauer ausweichen. Für circa 80. 000 Euro hat die Stadt die Route, parallel zur Fußgängerzone Große Straße und Reeperbahn, ausgebaut. Viel Radverkehr herrscht dort allerdings nicht, wohl auch deshalb, weil die Route insbesondere für Ortsunkundige nur schwer zu finden ist. Vielleicht ist ja noch etwas Geld für ein auffälliges Hinweisschild eingangs der Fußgängerzone übrig, damit der Biker weiß, wo es lang muss, wenn er im Sattel bleiben und in die Pedale treten will.