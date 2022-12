Kommunalkino Verden: „Weniger dramalastig“ im neuen Jahr

Von: Katrin Preuß

„Das Leben – ein Tanz“ erzählt mit reichlich Humor die Geschichte von Balletttänzerin Elise, die sich nach einer Verletzung neu erfinden muss. © Kommunalkino Verden

Das Koki Verden startet nach der Winterpause optimistisch und mit einer besonderen Filmauswahl wieder durch. Im Januar geht es los mit Geschichten um Nazi-Deutschland, die DDR und die Balletttänzerin Elise.

Verden – Immer wieder mittwochs lädt das Kommunalkino (Koki) Verden zu seinen Filmvorstellungen in das Cine City ein. Hatte der Verein sein Programm in diesem Jahr pandemiebedingt schweren Herzens einschränken müssen, soll es ab 2023 wieder wöchentliche Vorführungen geben. „Wir blicken optimistisch ins neue Jahr“, sagt auch der Koki-Vorsitzende Jürgen Menzel.

Das Kinder- und Jugendkino, einmal pro Monat am Sonntag, allerdings hat der Verein vorerst auf Eis gelegt. „Es ist nicht das große Klientel dafür da“, stellt Menzel mit Bedauern fest, ohne einen wirklichen Grund dafür nennen zu können. „Cineastische Vielfalt finde ich schon wichtig“, sagt er. Doch selbst die vom Verdener Rotary Club gesponserte und daher kostenlose Vorführung von „Elise und das vergessene Weihnachtsfest“ machte den Kinosaal nicht gänzlich voll.

Nicht wieder beleben mag der Verein zudem sein Festival „Filmsalat“. Zuletzt hatte es 2018 stattgefunden, mit Ausblick auf eine 13. Auflage im Jahr 2020. Corona machte dem Verein einen Strich durch die Rechnung. Angesichts insgesamt rückläufiger Besucherzahlen traue man sich aktuell nicht, den „Filmsalat“ mit seinen Geldpreisen auf die Beine zu stellen. Ganz beerdigen wolle der Verein das Festival aber nicht, betont der Vorsitzende.

Trotz finanzieller Unterstützung, die die Stadt Verden dem Verein gewährt, bleiben Fixkosten, die das Koki im Blick behalten muss. Ganz bewusst seien die Eintrittspreise mit fünf Euro pro Person und Vorstellung, auf gleichbleibend niedrigem Niveau. Dabei kann der Verein bei seinen Mittwochs-Vorstellungen, ebenso wie andere Kinos, kommerzielle und nicht-kommerzielle, noch nicht an die Vor-Corona-Zahlen mit 60 bis 70 Besuchern pro Film anknüpfen.

Hier hat nicht nur die Pandemie, sondern haben möglicherweise auch die Streamingdienste ihre Spuren hinterlassen, vermutet Menzel.

Als überzeugter Cineast weiß er aber: „Es gibt Filme, die wirken nur auf der Großleinwand.“ Nun gilt es, das Publikum wieder daran zu erinnern.

Dass der Programmausschuss des Koki grundsätzlich ein gutes Händchen hat, zeigte sich in diesem Sommer, als das Koki in Hildesheim für sein hervorragendes Jahresfilmprogramm ausgezeichnet wurde. „Eine Anerkennung von einschlägigen Cineasten“, kommentiert Menzel den Preis noch einmal freudig.

Für den Start nach der Winterpause wurden Filme ausgewählt, die das Publikum auf anspruchsvolle Art unterhalten sollen, aber „weniger dramalastig“, wie Jürgen Menzel es formuliert. Denn Dramen bietet das Leben zurzeit ohnehin genug.

Der Passfälscher

Die deutsche-luxemburgische Koproduktion “Der Passfälscher“ wird am Mittwoch, 11. Januar gezeigt. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte, auf den Memoiren von Cioma Schönhaus. Ein „schillerndes Porträt eines couragierten Widerstands“, urteilte die Kritik.

Berlin 1942: Der junge Jude Cioma Schönhaus (Louis Hofmann) lässt sich weder seine Lebensfreude nehmen noch von irgendjemanden einschüchtern – schon gar nicht von den Nazis.

„Der Passfälscher“ beruht auf den Memoiren von Cioma Schönhaus, einem Juden, der mit seinen Fälschungen vielen hilft, dabei aber selber in Gefahr gerät. © Kommunalkino Verden

Mit Einfallsreichtum, Charme und einer gehörigen Portion Chuzpe schlägt sich Cioma durchs Leben, beflügelt durch Gerda (Luna Wedler), in der er nicht nur seine große Liebe, sondern auch seine Meisterin der Tarnung findet. Sein Talent – das perfekte Fälschen von Pässen – hilft zwar zahlreichen Menschen bei der Flucht, bringt ihn selbst jedoch zunehmend in Gefahr. Während sich der Krieg weiter zuspitzt und die Gestapo seine Fährte aufnimmt, braucht er bald selbst einen gefälschten Pass, um seine Flucht zu sichern. Mit dem Fahrrad macht er sich auf zur schweizerischen Grenze.

Das Leben – ein Tanz

Am Mittwoch, 18. Januar, zeigt das Koki die französische Komödie „Das Leben – ein Tanz“: „Hättest du Jura studiert, hättest du solche Probleme nicht“, sagt Anwalt Henri Gauthier (Denis Podalydès) zu seiner Tochter. Die 26-jährige Elise (Marion Barbeau) war eine großartige Balletttänzerin, verletzte sich aber und erfährt, dass sie nicht mehr tanzen kann. Zu allem Unglück hat ihr Freund auch noch eine Andere.

Zwischen Paris und der Bretagne, im Zuge von Begegnungen und Erfahrungen, Enttäuschungen und Hoffnungen, nähert sich Elise einer zeitgenössischen Tanzgruppe an. Diese neue Art zu tanzen wird ihr zu neuem Schwung und auch zu einer neuen Lebensweise verhelfen.

Regisseur Cédric Klapisch inszenierte den Film mit leichter Hand. Immer wieder bringt er Humor ins Spiel. Vor allem in der Person des leidenschaftlichen Kochs Loïc, der schon mit milden Macho-Anwandlungen bei seiner Freundin auf teils heftigsten Widerspruch stößt. Schön sind auch die Sequenzen, in denen beherzte Gemüseschnippeleien mit Tanzszenen von Proben von Shechters Compagnie gegengeschnitten werden.

In einem Land, das es nicht mehr gibt

„In einem Land, das es nicht mehr gibt“ flimmert am Mittwoch, 25. Januar, über die Leinwand. Drehbuchautorin und Regisseurin Aelrun Goette erzählt darin eine überzeugende Coming of Age-Geschichte, eingebettet einen historischen Kontext.

Denn ihr Film spielt kurz vor dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik. Das nahe Ende ist schon spürbar, der Protest, der Wandel und die leidenschaftlich herbeigesehnte Freiheit lauern an jeder Ecke. Und genau das ist der Coup und führt das Festhalten an den Strukturen einer konformen Gesellschaft einmal mehr ad absurdum – zumindest für ein Publikum, das weiß, wie es weiterging im Herbst 1989.

„In einem Land, das es nicht gibt“ spielt in der DDR wenige Monate vor dem Fall der Mauer. © Kommunalkino Verden

Im Sommer 1989 fliegt Suzie (Marlene Burow) kurz vor dem Abitur von der Schule, weil sie heimlich verbotene Literatur liest. Statt zu studieren, muss sie sich nun als Arbeiterin in der sozialistischen Produktion bewähren. Ein zufälliges Foto öffnet ihr unverhofft die Tür in die glamouröse Welt der Mode von VHB Exquisit und des Modejournals Sibylle.

Suzie taucht ein in die schillernde Subkultur des Ostberliner Undergrounds, wo der extravagante Rudi (Sabin Tambrea) ihr den „aufrechten Gang“ beibringt. Sie verliebt sich in den rebellischen Fotografen Coyote (David Schütter) und erlebt die Freiheit, von der sie immer geträumt hat. Doch alles hat seinen Preis: Was ist es Suzie wert, ihren Traum zu leben?

Aelrun Goette selbst wurde Ende der 80er-Jahre auf einer Straße in Ostberlin als Model entdeckt und weiß, welche Geschichte sie erzählt. Das merkt man dem Film an, insbesondere der Figur der Suzie und deren Zweifeln, den Unsicherheiten und Fragen im Gesicht.

Alle Filme werden jeweils um 20 Uhr im Cine City Verden, Zollstraße 1, gezeigt. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.koki-verden.de oder an der Abendkasse.