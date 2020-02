Neues Domherrenhaus-Angebot: Julia Nehus besucht Schulen und Kitas

Verden – Zwei alte Koffer und eine 100 Jahre alte lederne Arzttasche hat Julia Nehus von der Museumspädagogik des Domherrenhauses, Historisches Museum Verden, mit Kräutern, Pflanzen, Fellen, Werkzeugen oder einem mittelalterlichen Schwert gefüllt. Damit geht sie unter dem Motto „Auf die Koffer los“ auf Reisen, um in musealer Mission Kindergärten und Schulen im Landkreis zu besuchen.

Die ersten vier Termine hat sie bereits erfolgreich absolviert und Kindergartenkinder in Achim-Bierden und in Thedinghausen mit der Aktion „Der kleine Medikus – salben und heilen wie früher“ begeistert. Insgesamt, so Nehus, stünden neben dem genannten noch zwei weitere Themen zur Wahl: „Kleine Steinzeitreise“ und „Piraten! Klaus Störtebeker und seine Geschichte“.

Nehus erzählt, dass sie sich zunächst schwergetan habe, das Museum zu verlassen und mit vollgepackten Koffern auf Reisen zu gehen. Schließlich sei ja ihre eigentliche Intention, den Nachwuchs ins Haus, also ins Museum zu holen. Doch weil es für Kitas und Schulen aufgrund zunehmender Auflagen immer schwieriger werde, Ausflüge zu unternehmen, habe sie sich letztlich doch dazu entschlossen. „Das Programm ist ein zusätzliches Angebot, das schon aufgrund der Voraussetzungen auf keinen Fall einen Besuch unseres Museums und eine Führung ersetzen kann.“

Zwar sei jedes der drei Projekte thematisch eng am museumspädagogischen Programm im Domherrenhaus orientiert, könne auf Reisen aber schon aus logistischen Gründen nur in stark reduzierter Form durchgeführt werden. „Exponate kann ich ja nur in begrenzter Anzahl mitnehmen. Auch dürfen viele der wertvollen Stücke das Museum gar nicht verlassen, sodass schon von daher eine Führung im Museum weitaus intensiver und umfangreicher ist.“ „Auf die Koffer los“ stelle eine Erweiterung musealer Erfahrungen dar, so Nehus, die auch bei ihren Besuchen außer Haus Wert auf einen kreativen Programmteil legt. „Je nach der gewählten Aktion können die Kinder Lavendelsäckchen befüllen, magischen Tee für die Wundheilung mischen oder steinzeitliche Amulette anfertigen.“ Auch eine Flaschenpost, die die Kinder dann in die Aller oder in die Weser werfen, sei denkbar.

Kitas und Schulen, die von Julia Nehus mit den Museumskoffern besucht werden möchten, müssen allerdings mit höheren Kosten als bei einer regulären Museumsführung rechnen. Im Verdener Stadtgebiet kostet das Programm inklusive Kreativarbeit für Kindergärten 60 und für Schulen 70 Euro, außerhalb des Stadtgebiets fallen Kosten in Höhe von 70 beziehungsweise 80 Euro an. nie