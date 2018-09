Körperlich aktiv oder eher Sportmuffel?

Verden - „Die Bewegung macht einfach Spaß“, berichtet der 54-jährige Lars Hehenberger aus Cluvenhagen, der in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne Wasserball spielt. Er fügt mit einem Lachen hinzu: „Wenn ein Schwimmer anfängt zu denken, fängt er an, Wasserball zu spielen.“

Er genieße die körperliche Aktivität und den Mannschaftssport. Damit können sich auch andere Besucher des Verdener Wochenmarkts, die zum Thema Sport befragt wurden, identifizieren.

Doch eine Studie der deutschen Krankenversicherung (DKV) beschreibt in ihrem Report von 2018 das genaue Gegenteil: „Nicht einmal die Hälfte aller befragten Bundesbürger erreicht den Benchmark zur körperlichen Aktivität. Nur 43 Prozent realisieren in diesem Jahr die Mindestaktivitätsempfehlungen“, heißt es in dem Bericht zu „Wie gesund lebt Deutschland?“. Das heißt, laut DKV treibt weniger als die Hälfte der Befragten zwei Stunden pro Woche Sport.

Die VAZ-Umfrage auf dem Wochenmarkt liefert ein anderes Ergebnis: Befragte zählten körperliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Gassi gehen, Funktionstraining zur Stärkung der Rumpfmuskulatur und Schwimmen auf.

„Ich fahre drei bis vier Mal die Woche Rennrad, als Hobby. Es ist schön, die frische Luft genießen zu können und das Auto auch mal stehen zu lassen“, sagt ein 55-Jähriger Verdener.

Ebenfalls viel Fahrrad fährt das Ehepaar Manfred (64) und Angelika Kalisch (59) aus Kirchlinteln: „Wir machen jedes Jahr eine längere Radtour. Letztes Jahr sind wir im Spreewald von Brauerei zu Brauerei gefahren“, erinnert sich Manfred Kalisch schmunzelnd. Zusätzlich motiviere ihn sein Schrittzähler, der ihn stets begleitet.

„Ich gehe dreimal die Woche Joggen und zum Qigong. Das hilft mir, mal abzuschalten“, erzählt eine 44-Jährige aus Kirchlinteln.

Auch Sylvia Dymek, Club-Inhaberin von Mrs Sporty in Verden, bestätigt, dass der Trend in Verden wieder mehr in Richtung Bewegung geht. „Immer mehr Leute versuchen, Bewegung in ihren Alltag zu integrieren. Mittlerweile ist Sitzen ja als ernsthaftes Gesundheitsrisiko wie Rauchen zu verstehen. Die Leute scheinen aber einzusehen, dass Sport essenziell ist, um auch im Alter fit zu bleiben“, berichtet sie.

Es gibt aber auch Stimmen, die bestätigen, dass ihr voller Terminkalender nicht zulässt, dass sie neben Familie und Arbeit noch Sport machen können. „Mit drei Kindern schafft man das nicht“, kommentiert eine eilige Verdenerin knapp. Eine weitere Marktbesucherin schließt sich dem an: „Es ist schwer, mit Kindern selbst Sport zu machen“, seufzt die 36-Jährige, ebenfalls aus Verden. Trotz ihres Zeitmangels sei ihr Bewegung aber wichtig, weswegen sie mit ihren beiden Kindern (zwei und vier Jahre alt) regelmäßig zum Eltern-Kind-Turnen gehe.

