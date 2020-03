Kneipp-Kursleiterin begeistert sich für Kräuter in Garten und freier Natur

Die „Kräuter-Feh“ Kathrin Fehsenfeld (kein Schreibfehler, sondern ein Wortspiel mit ihrem Nachnamen) in ihrer Küche, in dem sie die Schätze aus der Natur hortet und verwendet.

Verden-Hutbergen - Von Katrin Preuss. Kathrin Fehsenfeld ist ein echter Wirbelwind. Voller Begeisterung streift sie um ihr Haus in Hutbergen, pflückt hier etwas, bietet es zum Probieren an oder steckt sich selbst ein Blättchen in den Mund. „Ich nehme das, was mir die Natur vor die Füße legt“, sagt sie und verweist auf Vogelmiere oder Rainkohl. Von akribischen Hobbygärtnern als Unkraut verflucht, von Kathrin Fehsenfeld ob des Geschmacks oder seiner Wirkung geschätzt.

Die 43-Jährige ist Erzieherin in der Kindertagesstätte St. Josef in Verden, die schon seit einigen Jahren eine vom Kneipp-Bund anerkannte Kita ist. Im Zuge dieser Zertifizierung unterzog sich auch Kathrin Fehsenfeld einer Zusatzqualifikation.

Fortbildung zur Gesundheitstrainerin

„Das war mir nicht genug“, erklärt sie, warum sie dann noch eine Ausbildung zur Kursleitung für Heilpflanzen und Heilkräuter absolvierte. Und weshalb sie sich im Herbst zur Gesundheitstrainerin nach Kneipp fortbilden wird. Die neuen Kenntnisse brachten sie nicht nur beruflich voran, sondern auch privat. Kathrin Fehsenfeld leidet an Neurodermitis und an Asthma. Beides bekam sie in den Griff. Nicht zuletzt dank der Anwendung von Heilpflanzen.

Dass das, was am Wegesrand und in der freien Natur wächst, gut ist, lernte die gebürtige Vogtländerin allerdings schon in ihrer Kindheit. „Wir sind durch die Wiesen gegangen und haben Sauerampfer gesammelt“, erinnert sie sich. Auch Brennnessel für den Salat und Vogelmiere für die Hühner landeten im Korb.

+ Geflecktes Lungenkraut wächst im Vorgarten von Kathrin Fehsenfeld. Frisch oder getrocknet und mit heißem Wasser aufgegossen, stärkt es die Atemwege. © Preuß

Ihr Wissen um die Verwendung wilder und kultivierter Pflanzen gibt Kathrin Fehsenfeld beim Verdener Kneipp-Verein in Kursen weiter. Und das mit großem Enthusiasmus. „Mich begeistert es, weil es vor meiner Nase wächst“, sagt sie. Schon der kleinste Garten biete reichlich. Und gerne führt sie die Kursteilnehmer durch die Hutberger Marsch, die sie „eine Schatzinsel“ nennt.

In der heimischen Küche entstehen aus dem, was die Natur hergibt, hautpflegende Balsame, wohltuende Wickel, Tees, Tinkturen, sowie Gewürze, Essige und Öle. Und manches landet direkt von draußen in der Salatschüssel oder dem Suppentopf. „Einen Extra-Raum braucht man dafür nicht“, betont die Kursleiterin. „Man benötigt aber separate Behältnisse.“ Schließlich soll das Bienenwachs zur Herstellung von Balsamen nicht nach dem Schmorbraten vom Vortrag riechen.

Legt Kathrin Fehsenfeld mit ihrem Wissen so richtig los, kann dem Anfänger schnell mal der Kopf schwirren. Akelei, Calendula, Ysop, Dost, Schöllkraut, Glycyrrhiza Glabra, Spitzwegerich – so viele Namen. Und noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Doch die Kneippianerin beruhigt: „Wenn man einmal weiß, wie es heißt, ist es ganz einfach.“

Dennoch: Augen auf und „nur das mitnehmen, was ich zu 100 Prozent kenne“, mahnt die 43-Jährige, die trotz aller Erfahrung nie ohne Handbuch aus dem Haus geht. Von Doldenblütlern sollte der Einsteiger erst einmal die Finger lassen. Zu ähnlich seien Fenchel und Anis beispielsweise der hochgradig giftigen Hundspetersilie.

Wer einen Kurs bei Kathrin Fehsenfeld besucht, erfährt nicht nur etwas über Kräuter. Die Lehre nach Pfarrer Sebastian Kneipp hat einen ganzheitlichen Ansatz und möchte Geist, Körper und Seele des Menschen in Einklang bringen. Die Kursleiterin erzählt den Teilnehmern neben Heilpflanzen-Kunde etwas über die Bedeutung von Ernährung, Wasser, Bewegung und die innere Ordnung.

+ Kosmetik aus der Natur: Aus Lavendel und Calendula werden Balsame. © Preuß

Klingt komplizierter, als es ist. So findet sich das Wasser im morgendlichen Tautreten oder dem Armbad in der Plastikwanne. Bewegung? „Gartenarbeit ist Yoga für die Seele“, sagt die Verdenerin. Beete mit der Wasserwaage anlegen? Nicht nötig. Vieles wächst wild. Auch Sebastian Kneipp habe nur wenig angepflanzt, berichtet Fehsenfeld. „Wenn Leute Wehwehchen hatten, hat er sie rausgeschickt und gesagt, was sie sammeln müssen.“

Es ist eher Beherrschung gefragt, vermeintliches Unkraut nicht zu jäten. „Ich bin die Letzte, die einen sauberen Garten hat“, gibt Kathrin Fehsenfeld lachend zu. „Mein Maßstab ist grün.“ Kräutertage in der Allermarsch bietet Kathrin Fehsenfeld für Sonnabend, 18. und 25. April, sowie für Sonnabend, 20. Juni, jeweils von 10 bis 15 Uhr, an. Je nach Jahreszeit lernen die Teilnehmer die Kräuter und Blumen auf den Wiesen und im Garten kennen. Mitglieder des Kneipp-Vereins zahlen 48 Euro, Nicht-Mitglieder 60 Euro. Darin enthalten sind ein Skript, Getränke und Verpflegung, die die Gruppe gemeinsam aus dem Gesammelten zubereitet.

Wer Interesse hat an Heilkräutern und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, dem bietet Kathrin Fehsenfeld den umfangreicheren Kursus „Kleine Auszeit mit Kneipp“ an. Er findet mittwochs, jeweils von 19 bis circa 20.30 Uhr, in den Räumen des Kneipp-Vereins Verden, Piepenbrink 1, statt. Termine sind der 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 15. Juli, 23. September, 28. Oktober, 25. November und 16. Dezember. Die Kosten betragen 64 Euro für Vereinsmitglieder und 80 Euro für Nichtmitglieder.

Hinweis: Alle aufgeführten Termine sind aufgrund der Corona-Krise zurzeit vorbehaltlich. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Kathrin Fehsenfeld, Telefon 04231/800250, E-Mail kraeuter-feh@t-online.de.