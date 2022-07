Jazz und Blues in Verden: Kneipennacht kehrt mit 24. Festival zurück

Vorstand und Sponsoren freuen sich auf das Wochenende: Dr. Beate Patolla (KSK), Dieter Rater, Silke Korthals (KSK), Michael Spöring, Rüdiger Nodorp, Joachim Weiland (Stadtwerke Verden), Volkmar Koy und Barbara Rucka (v.l.). © Haubrock-Kriedel, Antje

Endlich dürfen die Verdener Jazz- und Blues-Tage wieder stattfinden: Los geht es am 23. September mit einem Konzert von Stefanie Heinzmann. Am Tag darauf spielen bei der Kneipennacht zwölf Bands an zwölf verschiedenen Orten.

Verden – Zweimal musste das Konzert von Stefanie Heinzmann wegen Corona verschoben werden, nun ist es endlich soweit. Die Powerfrau aus der Schweiz eröffnet am Freitag, 23. September die 24. Jazz und Bluestage in der Stadthalle. Auch die in den letzten Jahren von vielen schmerzlich vermisste Kneipennacht findet wieder statt. Am Sonnabend, 24. spielen zwölf Bands an zwölf verschiedenen Locations in der Innenstadt.

„Mit dem Konzert von Stefanie Heinzmann möchten wir auch jüngere Leute ansprechen“, so der erste Vorsitzende des Vereins Verdener Jazz und Bluestage, Volkmar Koy. Mit Chartstürmerin Stefanie Heinzmann wird das auch sicher gelingen. Die Sängerin blickt auf Platin- und Goldalben, ausverkaufte Tourneen und erfolgreiche Kollaborationen mit namhaften Künstlern zurück. „Live zu spielen macht mich glücklich“, sagt Stefanie Heinzmann. Die Fans können sich also auf eine richtige Party in der Stadthalle gefasst machen. Aus diesem Grund gibt es auf Wunsch der Sängerin auch nur Stehplätze. Als Opener spielt der talentierte Newcomer Michèl von Wussow. Der Songwriter vereint in seiner Musik feine Melodien, fette Akkorde und ehrliche Texte.

„Der Vorverkauf läuft gut, es wird eng in der Stadthalle“, ist Volkmar Koy schon mal sicher. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Tickets gibt es über Eventim und Nordwest Ticket.

Am Sonnabend geht es gleich um 10.30 Uhr weiter. Als Vorgeschmack auf dern Abend spielen vier Bands drei Stunden lang in der Innenstadt, natürlich wie immer umsonst und draußen. Zu hören sind Sax and Friends, Back to Jazz, The Blue Flames und The Bluesanovas.

Ab 20.30 Uhr startet die Kneipennacht: „Die meisten Bands haben schon einmal in Verden gespielt. Wir haben so guten Kontakt zu den Künstlern, dass wir nicht über die Agenturen buchen müssen“, freut sich der für das Programm verantwortliche Dieter Rater. Von Jazz über Rock- und Popcover bis hin zu Blues ist für jeden Geschmack etwas dabei. In Tamkes Café zu hören ist zum Beispiel Heavy Silence. Die Band spielt Klassiker und moderne Songs von Pop bis Metal, allerdings im akustischen Gewand. In der Osteria Max treten Roman und Micky, kurz RoMi auf. Das Duo mit dem Bigband-Sound spielt Blues Funk und Soul mit Jazz-Effekt. In Glanders No. 13 spielt das französisch-polnisch-deutsche Quintett Marion & Sobo Band. Sie verbinden ihren eigenen modernen Stil von vokalem Gypsy Jazz mit globaler Musik und Chanson.

Der Hauptact an diesem Abend ist das Konzert mit B.B. & the Blue Shaks im Domgymnasium. Seit über 30 Jahren weltweit auf Tour hat sich die Band mit ihrer Mischung aus Rhythm und Blues und einem Hauch Sixties Soul eine Fangemeinde rund um den ganzen Globus erspielt. Die Band erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen wie den „German Blues Award“ und den Titel „Beste Bluesband Europas“. Das Konzert beginnt um 21 Uhr direkt nach dem Dozentenkonzert von Jugend jazzt, das um 20 Uhr beginnt. Das vollständige Programm ist unter jazzundblues.de zu finden. Tickets gibt es ab dem 4. August für 15 Euro im Vorverkauf bei den Tageszeitungen, der Tourist Information, der Bodega, im Akzent Hotel Höltje, im Portofino und bei Sotti´s. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro.

Zum Abschluss der Jazz und Bluestage findet von 14 bis 17 Uhr das große Abschlusskonzert Jugend jazzt auf dem Rathausplatz statt. Hier präsentieren die Combos ihre Ergebnisse aus der Workshoparbeit vom Wochenende.

Ein Event wie die Verdener Jazz und Bluestage wäre ohne die Unterstützung von Sponsoren nicht zu realisieren. Hauptsponsoren sind in diesem Jahr erneut die Kreissparkasse und die Stadtwerke Verden. „Das wird mit Sicherheit ein tolles Wochenende“, sagt Silke Korthals, Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Verden. Mit dem dem Verein Verdener Jazz und Bluestage bestünde schon seit Jahren eine gute Partnerschaft, dem Verein gelänge es immer wieder Highlights nach Verden zu holen. Deshalb sei man auch weiterhin gern dabei. ahk