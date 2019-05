Knast für Betrügerin

Verden – Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 17 Fällen und einem gewerbsmäßigen Diebstahl ist eine 47 Jahre alte Angeklagte aus Rethem gestern am Landgericht Verden zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Sie hatte unter falschem Namen über Datingportale im Internet Kontakt zu einsamen, älteren Männern aufgenommen und diese dazu gebracht, ihr Geld zu leihen. Eine Rückzahlung habe sie nie beabsichtigt.

Eine ebenfalls angeklagte 49-Jährige aus Walsrode muss 200 Euro Geldstrafe wegen eines Diebstahls geringwertiger Sachen zahlen. In der Urteilsbegründung wurde sie als „Randfigur“ bezeichnet. Die Frauen verbindet eine Freundschaft und als die Rethemerin einige ihrer Opfer zu Hause besuchen wollte, bat sie die 49-Jährige um Begleitung.

Im Raum stand, dass die Männer bei diesen Treffen mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt worden waren. Dies war nicht explizit angeklagt, „aber es fällt schon auf, dass die Männer umgekippt sind“, sagte der Vorsitzende Richter Daniel Hauschildt. So hatte es auch ein Opfer aus Bücken geschildert. Nachweisen ließ sich aus Sicht des Gerichts nur der Diebstahl von 150 Euro und einer goldenen Kette bei diesem Mann.

Weitere Diebstähle gab es, und „mindestens war es eine der Frauen, beiden trauen wir es zu“, so der Vorsitzende. Eine gemeinschaftliche Tatbegehung sei wahrscheinlich, aber nicht zu 100 Prozent bewiesen. In diesen Fällen wurden sie freigesprochen. „Wir wissen, dass ein Freispruch falsch ist, aber nicht welcher“, merkte der Vorsitzende an.

Den größten Anteil an diesem Prozess machten die Betrugstaten der Rethemerin aus. Unter falschem Namen hatte sie sich mit den Männern verabredet und diese gleich beim ersten Treffen dazu gebracht, ihr Geld zu leihen. Stets trat die vorbestrafte Rethemerin unter falschen Namen auf und nannte einen falschen Wohnort. Es ging aber nicht darum, Geld für Gerichtsvollzieher, Miete oder Schulden zu bekommen, wie sie es den Männern vorgejammert hatte. Sondern um Geld für ihren Kokainkonsum und ihre Spielsucht. „Die Männer sind gutgläubig darauf eingestiegen“, stellte der Vorsitzende fest. „Nur ein Ausschnitt der Taten, die begangen worden sind“, merkte der Jurist an. „Sehr professionell“ sei die Herangehensweise gewesen.

Berücksichtigung fand beim Strafmaß auch, dass mindestens ein Opfer psychisch und finanziell schwer daran zu tragen hat. „Er hat hier gesessen wie ein geprügelter Hund.“ Was die Taten mit Opfer machen, müsse auch gesehen werden, betonte der Vorsitzende.

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. wb